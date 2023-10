FOTON MOTOR GROUP UND PIAGGIO GROUP ERWEITERN IHRE PARTNERSCHAFT UM LEICHTE ELEKTRO-NUTZFAHRZEUGE

An der Vertragsunterzeichnung nahm Matteo Colaninno, Vorstandsvorsitzender der Piaggio Group teil, der Chang Rui, den Vorsitzenden der FOTON MOTOR GROUP, in Peking traf.

PEKING und PONTEDERA, Italien, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der CEO von Piaggio & C. S.p.A. (PIA.MI), Michele Colaninno und der Vizepräsident der FOTON MOTOR GROUP, Ma Rentao, unterzeichneten in Peking einen Vertrag über die gemeinsame Entwicklung einer neuen Reihe Porter Elektro-Fahrzeuge .

Damit wird die Nutzfahrzeugreihe Piaggio um zwei neue vierrädrige Elektrovarianten erweitert, die den spezifischen Anforderungen innerstädtischer Mobilität gerecht werden. Eine Kombination aus kompakten Abmessungen und einer Nutzlast von mindestens einer Tonne, besonders hoch für diese Fahrzeugklasse.

Die neue Reihe der Porter Elektro-Modelle wird in der Fabrik der Piaggio Group in Pontedera, Italien, hergestellt. Das Marketing wird Ende 2024 in den wichtigsten europäischen Ländern über ein Netzwerk von Händlern, die sich auf den Verkauf und Kundenservice für Nutzfahrzeuge spezialisiert haben, beginnen, um maximale Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.

Die neuen elektrischen Porter-Fahrzeuge werden innovative Cybersicherheitslösungen, sowie aktive und passive Fahrzeugsicherheitssysteme, einschließlich fortschrittlicher Fahrerassistenzsysteme (ADAS), umfassen. Diese Neuerungen werden auch für Portermodelle mit Verbrennungsmotor verfügbar sein.

Die Vereinbarungen festigen die positive Partnerschaft der beiden Gruppen, die 2021 zur Einführung des ersten City Truck, dem neuen Porter NP6 geführt hat, ein bivalent angetriebenes Modell mit kompakten Abmessungen und herausragender Traglast, das auf dem europäischen Markt großen Anklang gefunden hat.

