Gebäudeenergiegesetz (GEG) als Heizrevolution Klimaneutrale Energiekette mit Grünwelt

Kaarst (ots) - Ab Januar 2024: Gesetz für erneuerbares Heizen fördert

strombasierte Heizmethoden. Klimafreundlich sollten aber nicht nur die Heizungen

sein, sondern auch der Strom.



Das Heizen in Deutschland wird revolutioniert. Denn ab Januar 2024 gilt: Beim

Neubau oder wenn die alte Heizung nicht mehr zu reparieren ist, muss eine

klimafreundliche Heizalternative her, die zu 65 Prozent auf erneuerbaren

Energien basiert. "Mit diesem Gesetz für erneuerbares Heizen, dem

Gebäudeenergiegesetz (GEG), geht die Bundesregierung einen bedeutenden Schritt

in Richtung Wärmewende und Klimaneutralität", sagen die Experten von Grünwelt

Energie. Die Neuregelung soll einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen

im Gebäudesektor leisten und dazu beitragen, die Klimaziele Deutschlands zu

erreichen. Denn rund drei Viertel der Heizungen werden in Deutschland noch immer

mit fossilem Gas oder Öl betrieben.