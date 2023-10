UN Global Compact ernennt zwei Zoomlion-Fallbeispiele der Belt and Road Initiative zu Best Global Practices

PEKING, China, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) wurde vom United Nations Global Compact für sein starkes Engagement für nachhaltige Entwicklungspraktiken und Compliance-Management mit einer prestigeträchtigen Anerkennung ausgezeichnet. Auf der Konferenz zur Veröffentlichung der Ergebnisse der Sustainable Infrastructure for the Belt and Road Initiative (BRI) to Accelerate the SDG Action Platform ("die Plattform"), die am 16. Oktober in Peking, China, stattfand, wurden die beiden Fallbeispiele der Belt and Road Initiative von Zoomlion als beispielhafte globale Praktiken ausgewählt.

Auf der Konferenz wurden die Errungenschaften der Plattform hervorgehoben und es wurde betont, wie wichtig es ist, die Sustainable Development Goals (SDGs) der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die internationale Zusammenarbeit im Rahmen der BRI zu fördern.