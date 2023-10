WORLD OF HEADPHONES auf Erfolgskurs (FOTO)

Wuppertal (ots) - Drei Termine für die beliebte Kopfhörermesse in 2024



Gute Nachrichten für Kopfhörerfans: Die HIGH END SOCIETY Service GmbH erweitert

ihr erfolgreiches Messeformat WORLD OF HEADPHONES um einen zusätzlichen

Veranstaltungsort: Heidelberg wird Anfang 2024 neuer Treffpunkt der

Kopfhörer-Community. Damit stehen mit München, Essen und Heidelberg im kommenden

Jahr drei Termine für die Spezialmesse im Kalender.



Die erste WORLD OF HEADPHONES fand 2022 im Rahmen der HIGH END Munich auf einer

separaten Ausstellungsfläche statt. Ein Publikumsmagnet, wie sich herausstellte

und im Folgejahr noch mehr Aussteller in diesen Bereich zog. Doppelt so groß war

die Area mit zahlreichen Hörtischen und vielen bekannten Marken dann auf der 40.

HIGH END. Im vergangenen August fand die Spezialmesse als erstes ausgekoppeltes

Event in Essen auf der Zeche Zollverein statt, wo sie ebenfalls von zahlreichen

Besucher:innen frequentiert wurde. "Wir beobachten, dass die WORLD OF HEADPHONES

Menschen aller Alterklassen magisch anzieht", sagt Stefan Dreischärf,

Geschäftsführer des Veranstalters HIGH END SOCIETY Service GmbH. "Dieser

Nachfrage werden wir gerne gerecht, indem wir die Spezialmesse an weiteren

Standorten in Deutschland organisieren." Mit der Stadt Heidelberg hat er eine

dritte attraktive Location ausgewählt, die viele Menschen anlockt: Im Südwesten

Deutschlands und mitten im Ballungsraum Rhein-Neckar gelegen, ist Heidelberg gut

erreichbar und darüber hinaus ein beliebtes touristisches Ziel.