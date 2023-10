Medikamentenhype gegen Fettleibigkeit: Novo-Nordisk-Bewertung sehr überzogen

Novo Nordisk-Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 46 Prozent gestiegen. Aber nicht alle verfallen dem Hype um Medikamente gegen Fettleibigkeit. Ein Kepler Cheuvreux-Analyst sagt, dass die Bewertung von Novo "sehr überzogen" sei.

"Wir glauben, dass der Fettleibigkeitswahn eine Blase ist, aber was wird sie platzen lassen?", zitiert Bloomberg David Evans aus einer Notiz, in der er sein "Hold"-Rating für die Aktie bekräftigt. "Wir sehen in nächster Zeit keine treibenden Kräfte."