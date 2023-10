Die 14. China (Taizhou) International Medical Expo wird eröffnet und fördert das Wachstum der Gesundheitsbranche

TAIZHOU, China, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 19. Oktober wurde im China Medical City Convention Trade Center die 14. China (Taizhou) International Medical Expo eröffnet. Unter dem Motto „Innovation fördert den Aufbau eines großen Ökosystems der Gesundheitsbranche" kamen in dieser Ausgabe der Medical Expo fast 130 Branchenexperten aus aller Welt zusammen. An der Veranstaltung nahmen fast 600 renommierte Unternehmen aus 17 Ländern und Regionen teil, mit 19 spezialisierten Veranstaltungsteams unter der Leitung von 8 Akademiemitgliedern. Gemeinsam trugen sie zur Entwicklung der Gesundheitsindustrie in Taizhou bei und ermöglichten es Taizhou, sich als weltweit führend in der Pharma- und Gesundheitsbranche zu etablieren.

In den letzten Jahren hat Taizhou sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 ein Volumen von 40 Milliarden Yuan in der Gesundheitsindustrie zu erreichen, so die Taizhou Medical High-Tech Zone (Gaogang District). Nach dem Vorbild der führenden nationalen und internationalen biopharmazeutischen Industriecluster hat Taizhou sich auf den Aufbau eines ausgeprägten „3+2"-Industriesystems konzentriert, wobei der Schwerpunkt auf den drei Hauptsäulen der Biopharmazie liegt: neue chemische Arzneimittelformulierungen, Reagenzien für die In-vitro-Diagnostik und hochwertige medizinische Geräte. Darüber hinaus engagiert sich Taizhou für die Förderung von zwei besonderen Industriezweigen – Spezialnahrung für medizinische Zwecke und Produkte für die Tiergesundheit. Gegenwärtig hat die China Medical City mehr als 1.300 Gesundheitsunternehmen zusammengebracht, Anträge für mehr als 2.100 pharmazeutische Innovationen eingereicht und mehr als 4.300 hochqualifizierte Talente für eine unternehmerische Tätigkeit gewonnen. Taizhou ist auch zur exklusiven Pilotzone für die Zusammenführung und Entwicklung der Gesundheitsindustrie entlang des Jangtse-Wirtschaftsgürtels (Yangtze Economic Belt) und zu einer Pilotzone für die Entwicklung neuer Impfstoffe und spezifischer diagnostischer Reagenzien geworden.

In Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, multinationalen Unternehmen und akademischen Einrichtungen baut Taizhou Forschungszentren und Produktionsstätten auf und schafft so eine Stadt, die in der Gesundheitsinnovation führend ist. Gegenwärtig hat China Medical City erfolgreich wichtige Innovationsplattformen eingerichtet, wie beispielsweise das National Technology Innovation Center for Veterinary Biological Products (Taizhou), das Biopharmaceutical Innovation Research Institute of the Chinese Academy of Sciences (CAS) Dalian Institute of Chemical Physics und hat sich mit 12 renommierten akademischen Institutionen zusammengeschlossen, um 21 Technologieplattformen zu entwickeln, darunter ein Vaccine Engineering Center und ein Drug Safety Evaluation Center.

Diese Medical Expo zeichnet sich durch eine hohe Präsenz von weltweit führenden Vertretern der Gesundheitsbranche aus und ermöglichte die Zusammenführung zahlreicher in- und ausländischer pharmazeutischer Innovationsressourcen und Spitzentalente, wodurch eine Plattform für einen breiteren, intensiveren und hoch-kalibrigen internationalen Austausch und eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen der Gesundheitsbranche geschaffen wurde. Während der gesamten Dauer der Medical Expo werden insgesamt 19 Fachveranstaltungen in den Bereichen Biopharmazeutika, medizinische Geräte, Gesundheitsdienstleistungen und internationale Zusammenarbeit die Öffentlichkeit zur Teilnahme einladen.

