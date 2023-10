Die Unilumin Group unterzeichnete beim dritten Belt and Road Forum for International Cooperation ein Abkommen mit Saudi-Arabien

PEKING, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- „Die Unilumin Group pflegt eine gute Partnerschaft mit Saudi-Arabien und wir werden unsere Zusammenarbeit in Zukunft weiter intensivieren", sagte Daoren Yuan, Vizepräsident von Unilumin.

Das dritte Belt and Road Forum for International Cooperation fand vom 17. bis 18. Oktober in Peking statt. Auf der Konferenz unterzeichnete die Unilumin Group, das führende Unternehmen der LED-Branche, ein Abkommen mit Saudi-Arabien in Bereichen wie Sport, Kino, Kultur und anderen, um gemeinsam die Entwicklung der Unterhaltungsbranche und der digitalen Erlebniswirtschaft in Saudi-Arabien zu fördern.