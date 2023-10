ZTE unterstützt Claro Ecuador mit Light ODN beim FTTH-Netzausbau

GUAYAQUIL, Ecuador, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, hat die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Claro Ecuador bekannt gegeben, einem führenden Unternehmen auf dem ecuadorianischen FBB-Markt mit 330.000 Nutzern, um die schnelle und umfassende Einführung von Fiber to the Home (FTTH)-Netzwerken unter Verwendung der innovativen ZTE Light ODN-Lösung zu erleichtern.

Die ZTE Light ODN-Lösung bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, darunter spleißfreie Konnektivität, ungleichmäßige optische Aufteilung und intelligentes Management. Das Montagepersonal kann die optischen Verteilerkästen und die optischen Kabel auf der Baustelle mithilfe von vorkonfektionierten Steckverbindern nahtlos nach dem Entwurfsplan anschließen. Dieser Ansatz gewährleistet eine spleißfreie Konstruktion vom Backbone-Netz bis zum optischen Verteilernetz (ODN), was zu einer verbesserten Bereitstellungseffizienz und Kosteneinsparungen führt. Die Lösung eignet sich besonders für den schnellen Aufbau großer Netze.

Eine Besonderheit ist das innovative Design mit ungleichmäßiger optischer Verteilung, das die optische Leistung effizient zuteilt, sodass mehrere Boxen an eine einzige optische Kabelstrecke angeschlossen werden können und somit die Ressourcennutzung optimiert wird. Zusammen mit der intelligenten Managementplattform ermöglicht die Lösung den Betreibern, „stumme" Kanäle in „helle" Ressourcen umzuwandeln und visuelle und verwaltbare optische Verbindungsressourcen einzuführen. Dies erhöht nicht nur die Ressourcengenauigkeit, sondern senkt auch die Kosten für Wartung und vorbeugende Instandhaltung und verbessert letztlich die Effizienz der Fehlersuche.

Claro Ecuador ist führend bei der groß angelegten kommerziellen Anwendung der Light ODN-Lösung auf dem internationalen Markt. Derzeit hat Claro Ecuador erfolgreich ein FTTH-Netz mit 200.000 Anschlüssen eingerichtet und damit seine Abdeckung auf die wichtigsten Regionen Ecuadors ausgedehnt.

In Zukunft werden ZTE und Claro Ecuador ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen und die umfangreichen Anwendungsmöglichkeiten der Light ODN-Lösung für die vereinfachte Bereitstellung und das visuelle Management erforschen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Effizienz der Netzwerkbereitstellung und die Möglichkeiten der visuellen Netzwerkverwaltung weiter zu verbessern.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

FOLGEN SIE UNS AUF:

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

PRESSEANFRAGEN:

ZTE Corporation

Communications

E-Mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zte-unterstutzt-claro-ecuador-mit-light-odn-beim-ftth-netzausbau-301963295.html