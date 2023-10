SS&C Blue Prism zum sechsten Mal in Folge zum Leader in der PEAK Matrix® Assessment 2023 für RPA-Produkte ernannt

Windsor, Connecticut und München (ots/PRNewswire) - S&C Technologies Holdings,

Inc. (Nasdaq: SSNC) freut sich bekannt zu geben, dass SS&C Blue Prism in der

PEAK Matrix® Assessment 2023 der Everest Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=d

e&o=3995472-1&h=4156748819&u=https%3A%2F%2Fwww.blueprism.com%2Fresources%2Fanaly

st-reports%2Feverest-rpa-peak-matrix-2023%3Futm_campaign%3Dgl--brand-2023-q4-10-

12-everest-report-%26utm_source%3Dprnewswire%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_

content%3Dnewsroom&a=PEAK+Matrix%C2%AE+Assessment+2023+der+Everest+Group) in der

Kategorie Robotic Process Automation (RPA) Products zum Leader ernannt wurde.



"SS&C Blue Prism hat seine Position als Leader in der RPA Products PEAK Matrix®

2023 der Everest Group gefestigt. Eine starke Marktpräsenz, die Bandbreite und

Tiefe der Produktfunktionalitäten sowie kontinuierliche Investitionen in das

Angebot einer integrierten intelligenten Automatisierungsplattform haben diese

Platzierung ermöglicht", so Amardeep Modi, Vice President der Everest Group.

"Produktunterstützung und Schulungen, Interoperabilität und Skalierbarkeit sind

einige der wesentlichen Stärken des Unternehmens, die von Kunden hervorgehoben

werden."