Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, kehrte nach seiner erfolgreichen Teilnahme im Jahr 2022 erneut zu der Veranstaltung zurück. In diesem Jahr begrüßte das Unternehmen die Besucher an zwei Ständen und zeigte seine Expertise bei der Unterstützung verschiedener Sektoren im neuen Zeitalter der Vernetzung.

SHANGHAI, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Die GITEX GLOBAL 2023 ging heute im Dubai World Trade Centre (DWTC) zu Ende. Als eine der führenden Tech-Veranstaltungen der Welt zog die GITEX in den letzten Tagen atemberaubende 6.000 Unternehmen und mehr als 100.000 Teilnehmer an, was sie zu einem globalen Phänomen für technologische Entwicklung und Innovation weltweit macht.

Zusätzlich zu einem Standardstand, an dem Queclink dem Publikum eine Reihe seiner IoT-Geräte präsentierte, wurde dieses Jahr in Zusammenarbeit mit Wialon, einer führenden, von Gurtam entwickelten Plattform für das Flottenmanagement, zudem ein Gemeinschaftsstand eingerichtet, an dem integrierte Lösungen zur Kombination von Hardware-Geräten und Software-Dienstleistungen präsentiert und vorgestellt wurden.

Getreu dem Motto „The Year to Imagine AI in Everything" präsentierte Queclink den Besuchern der Messe sein einzigartiges KI-basiertes IoT-Gerät namens CV200. Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Dashcam mit vollständiger Telematik, die über ein Fahrerüberwachungssystem und ADAS-Funktionen verfügt und bei deren Entwicklung der Fokus auf eine erhöhte Sicherheit auf der Straße gelegt wurde.

Diese intelligente 4G-Dashcam zeichnet sich durch ein flexibles Design aus, das für alle Fahrzeuggrößen geeignet ist, von Wohnmobilen über Lastwagen bis hin zu Lieferwagen und Autos. Die CV200 ist mit fortschrittlichen KI-Algorithmen ausgestattet, die harsches oder gefährliches Fahrverhalten identifizieren, beim Fahrtraining helfen und gleichzeitig die erforderlichen Daten und Videos in Echtzeit aufzeichnen und hochladen.

Während Dubai die 5G-Ära einläutet, hat sich die Unterstützung der 5G-Konnektivität bei der diesjährigen GITEX-Veranstaltung zu einem wichtigen Thema entwickelt. Und die industrielle Router-Produktreihe von Queclink, insbesondere der industrielle 5G-Mobilfunkrouter WR300FG, hat allen anderen das Rampenlicht gestohlen. Dieser Router verfügt über ein duales SIM-Karten-Design für eine hohe Netzwerkstabilität, schnelle Konnektivität und zuverlässige Datensicherheit und bietet eine hervorragende Leistung für die Bereiche Smart Factory, Edge Computing, IoV, Smart City und vieles mehr, während die 5G-Abdeckung weiter ausgebaut wird.

Queclink hat auch fortschrittliche Optionen für das Fahrzeug- und Asset-Tracking vorgestellt, ein Bereich, in dem das Unternehmen bereits in den vergangenen zehn Jahren ausgezeichnete Leistungen erzielt hat. Zu den ausgestellten Geräten gehören der kompakte Fahrzeug-Tracker GV58CEU, der für grundlegende Tracking-Anforderungen entwickelt wurde, das Flaggschiffgerät GV350CEU für vielseitiges Flottenmanagement, der GL521MG Asset-Tracker und weitere, die allesamt Unternehmen dabei unterstützen sollen, bessere Ergebnisse zu erzielen und interessante Möglichkeiten zu erkunden, während die IoT-Technologie voranschreitet.

In diesem Jahr hat Queclink aktiv an einer Reihe prestigeträchtiger Ausstellungen und Messen auf der ganzen Welt teilgenommen. Das Unternehmen zeigte bei vielen renommierten Veranstaltungen Präsenz, darunter die SIDO und TechEx in Europa, die Expo Seguridad Mexico und die Brazil Exposec in Lateinamerika sowie die MWC Shanghai und die CIMAMotor in Asien. Durch die Demonstration seiner globalen Führungsposition im IoT-Bereich hat Queclink seinen Ruf als wichtiger Akteur in der Branche gefestigt und sein Engagement für die Innovationsförderung auf allen Kontinenten untermauert.

Queclink konzentriert sich auf Transport, Mobilität und Vernetzung, erweitert stetig sein Produktportfolio und bringt IoT in immer mehr Sektoren auf der ganzen Welt ein. Dank seiner wachsenden Präsenz in Europa und dem Nahen Osten können die Teilnehmer bei der Veranstaltung des nächsten Jahres und darüber hinaus noch innovativere Lösungen von dem Unternehmen erwarten.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/queclink-bei-der-gitex-2023-unternehmen-zum-erfolg-fuhren-im-neuen-zeitalter-der-vernetzung-301963308.html