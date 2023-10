Münchener Verein Versicherungsgruppe gewinnt Assekuranz Award 2023 (FOTO)

München (ots) - Die Münchener Verein Versicherungsgruppe wurde gestern Abend in

Frankfurt mit dem angesehenen Assekuranz Award 2023 in der Kategorie

"Nachhaltigkeit Kranken" ausgezeichnet. Dieser begehrte Preis wurde für die

herausragenden Leistungen des Unternehmens im Bereich der betrieblichen

Krankenversicherung (bKV) verliehen. Ausgezeichnet wurde das Produkt

GemeinsamGesund.



Dr. Rainer Reitzler, CEO der Münchener Verein Versicherungsgruppe, und Joachim

Rahn, Leiter des Maklervertriebs, nahmen den Preis in einer feierlichen

Veranstaltung im Frankfurter Logenhaus entgegen. Diese Auszeichnung

unterstreicht das Engagement des Unternehmens für nachhaltige

Versicherungslösungen im Krankenversicherungsbereich.