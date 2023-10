Wirtschaft Dax lässt deutlich nach - Sartorius und Heidelberg Materials hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.798 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach der Rede von US-Zentralbankchef Jerome Powell am Donnerstagabend startete der Dax am Freitag äußerst schwach und blieb im Tagesverlauf weiter tief im Minus. "Einen Stimmungswechsel an der Börse konnte die gestrige Rede von Fed-Chef Jerome Powell nicht herbeiführen", kommentierte Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Im Gegenteil, sie sorgte sogar dafür, dass mit der Wall Street auch der Deutsche Aktienindex in die Knie ging und ein neues Tief in seiner Abwärtsbewegung erreichte."