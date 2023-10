Aktie mit starkem Comeback!

So schnell kann es gehen! Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zu Kinross Gold rauschte die Aktie durch eine wichtige Unterstützungszone. Es stand zu befürchten, dass sich die Schleusen auf der Unterseite öffnen würden. Die damalige Situation stand natürlich unter dem Eindruck der knackigen Korrektur des Goldpreises…

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 04.10. hieß es unter anderem „[…] Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage geriet auch Kinross Gold in Bedrängnis. Der damals noch zu beobachtende Vorstoß über die 5,2+ US-Dollar fiel in sich zusammen. Abgabedruck kam auf, sodass der eminent wichtige Unterstützungsbereich 4,6 US-Dollar / 4,5 US-Dollar zügig in den Fokus des Handelsgeschehens geriet. Es kam, wie es kommen musste. Kinross durchbrach die Unterstützung. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltet aktuell seine Wirkung. Aus charttechnischer Sicht könnte es nun bis in den Bereich von 4,0 US-Dollar gehen. […]“.

Aktuell stellt sich die Gemengelage ganz anders dar. Der Goldpreis haussiert nicht zuletzt aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage und der damit einhergehenden Risikoaversion. Gold als sicherer Hafen ist wieder gefragt. Die 2.000 US-Dollar rücken immer näher. Sollte Gold über die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar laufen, könnte sich dieser Umstand als weiterer Katalysator erweisen.

Kommen wir auf Kinross Gold zurück. Der haussierende Goldpreis hat auch den Aktien der Goldproduzenten Beine gemacht. Kinross bekam noch vor dem Erreichen der 4 US-Dollar festen Boden unter die Füße und legte daraufhin deutlich zu. Aktuell nimmt die Aktie den markanten Widerstandsbereich um 5,5 US-Dollar ins Visier. Hier liegt unter anderem das Verlaufshoch aus dem Mai dieses Jahres. Ein erfolgreicher Ausbruch über die 5,5 US-Dollar würde Kinross Gold weiteres Aufwärtspotential in Richtung 6,0 US-Dollar bzw. 6,3 US-Dollar eröffnen. Wir haben einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die aktuelle Lage adäquat darstellen zu können.

Am 8. November wird Kinross Gold die aktuellen Quartalsergebnisse vorlegen.