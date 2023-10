Gewinnmitnahmen schon wieder vorbei?

Die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall haussierte in der ersten Monatshälfte. Nach einem bemerkenswerten Zwischensprint und Kursgewinnen von etwa 20 Prozent (ausgehend vom Zwischentief Anfang Oktober) setzten schließlich zuletzt Gewinnmitnahmen ein.

Nach der veritablen Zwischenrally sind diese Gewinnmitnahmen zunächst nicht ungewöhnlich, zumal das Handelsgeschehen an den Aktienmärkten allgemein von einer großen Nervosität geprägt ist. Dennoch steht die Frage im Raum, ob sich die Gewinnmitnahmen zu einer handfesten oberen Trendumkehr auswachsen könnten…

Der obere Chart verdeutlicht die spannende Konstellation, weist aber auch gleichzeitig auf eine verpasste Chance hin. Die Zwischenrally hatte Rheinmetall in unmittelbare Nähe zur eminent wichtigen Widerstandszone um 280 Euro geführt. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über die 280 Euro hätte die Aktie die Rally krönen können und gleichzeitig die Tür in Richtung 300 Euro öffnen können. Die eingangs beschriebenen Gewinnmitnahmen funkten jedoch dazwischen.

Aus charttechnischer Sicht ist die Lage klar: Sollte sich der aktuelle Rücksetzer oberhalb von 252 Euro abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Eine wichtige Horizontalunterstützung sowie die 200-Tage-Linie formen in diesem Bereich eine vermeintlich tragfähige Unterstützungszone. Aktuell ist auch ein Stabilisierungsversuch in diesem Bereich zu erkennen. Bei einem Bruch der 252 Euro ist allerdings Gefahr im Verzug. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 240 Euro gerechnet werden.