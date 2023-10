Global Youth Climate Week öffnet offizielle Website für die Öffentlichkeit

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Die offizielle Website für die Global Youth

Climate Week (die Week) ist jetzt online. Sie ruft die weltweiten Akteure auf,

ihre Veranstaltungen anzumelden und ihre Unterstützung für die

Klimaschutzmaßnahmen der nächsten Generation zu demonstrieren. Interessierte

Personen und Organisationen finden die Website unter:



Global Youth Climate Week (http://www.globalyouthclimateweek.org/)





"Die UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) wird die erste globale Bestandsaufnahme seitder Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens sein", erklärte Dr. WANG Binbin,geschäftsführender Generalsekretär der Global Alliance of Universities onClimate (GAUC). "Während die internationale Gesellschaft den Zustand unseresPlaneten betrachtet und einen besseren Kurs für die Zukunft entwirft, ist eswichtig, die entscheidende Rolle der Jugend als Rückgrat der Netto-Null-Zukunftanzuerkennen und ihr angemessene Unterstützung zu bieten, um diese historischeVerantwortung zu übernehmen."Die Week findet jeweils eine Woche vor der COP statt und soll einen Beitrag zurglobalen Klimapolitik leisten, indem sie der nächsten Generation die Möglichkeitbietet, ihre Stimme für das Klima zu erheben, ihre innovativen Lösungen zuverbessern und ihre Klimamaßnahmen in die Tat umzusetzen. Es wurde erstmals imFebruar 2022 von der GAUC dem Sekretariat der United Nations FrameworkConvention on Climate Change (UNFCCC) vorgeschlagen und acht Monate später vonder GAUC und über 100 globalen Partnern gemeinsam initiiert. Frau PatriciaEspinosa, die ehemalige UNFCCC-Exekutivsekretärin, lobte die Week als einen"wirkungsvollen Beitrag zum UNFCCC-Prozess".Mit der Einrichtung der offiziellen Website für die Week möchte die GAUC dieWeek noch umfassender gestalten und lädt alle relevanten Interessengruppenherzlich dazu ein, sich an den Bemühungen zu beteiligen und zur Dynamikbeizutragen, indem sie vom 20. bis24. November 2023 klimabezogeneVeranstaltungen organisieren und diese auf der Website der Week anmelden.Klimaschutzmaßnahmen der Jugend auf die internationale Bühne bringenAufbauend auf dem Erfolg der GAUC-Jugendaktivitäten im Jahr 2022 hat die GAUCsein "Climate x"-Führungstrainingsprogramm ausgeweitet, indem es für Studentenaus aller Welt geöffnet wurde und die Klimaaktionen der Studenten in die Weekübertragen wurden.An dem Ausbildungsprogramm, das ein "1+3"-Modul beinhaltet, um die Studenten zuermutigen, ihr Wissen über den Klimawandel in greifbare Ergebnisse umzusetzen,nahmen fast 1000 Studenten aus 74 Ländern und rund 400 Universitäten teil, von