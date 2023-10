Die autonome Fahrzeugtechnologie umfasst Software, elektrische und mechanische Systeme. Die Schulungen und das Beratungsangebot zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge von UL Solutions umfassen funktionale Sicherheit, Prozessqualität, Cybersecurity, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Diese Angebote unterstützen die Umsetzung von Anforderungen in Bezug auf Standards in Entwicklungsprogramme und die Entwicklung von Sicherheitsnachweisen für autonome Fahrzeugtechnologien, die Bewertung der End-to-End-Verifizierung und -Validierung autonomer Fahrzeuge sowie das Verständnis globaler Zulassungsanforderungen und betrieblicher Designbereiche.

NORTHBROOK, Illinois, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es bei den vierten jährlichen AutoTech Breakthrough Awards für seinen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit autonomer Fahrzeuge die Auszeichnung „Autonomous Vehicle Training Platform of the Year" erhalten hat. Dieses Auszeichnungsprogramm wird von AutoTech Breakthrough durchgeführt, einer führenden Marktinformationsorganisation, die die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf den globalen Automobil- und Transporttechnologiemärkten von heute auszeichnet.

UL Solutions gewinnt den AutoTech Breakthrough Award in der Kategorie „Autonomous Vehicle Training Platform of the Year"

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer