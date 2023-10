DAX - Kursrutsch zu Wochenbeginn?

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes . Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Sollte es zu einem Einmarsch israelischer Bodentruppen in den Gaza-Streifen am Wochenende kommen, wäre am Montag mit einem Gap-down an den Aktienmärkten zu rechnen. Dabei könnte der DAX dann im weiteren Kursverlauf auch unter die Ichimoku-Wolke im Wochenchart fallen, womit sich die Lage weiter eintrüben würde. Die Charttechnik steht aktuell im Hintergrund, es geht darum, wie sich die Lage in Nahost weiter entwickelt.

