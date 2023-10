UL Solutions gewinnt den AutoTech Breakthrough Award in der Kategorie "Autonomous Vehicle Training Platform of the Year"

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - UL Solutions wird für seine Schulungs-

und Beratungsangebote zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge bei den vierten

jährlichen AutoTech Breakthrough Awards für die Förderung der Sicherheit

autonomer Fahrzeuge ausgezeichnet.



UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten

Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es bei den vierten jährlichen

AutoTech Breakthrough Awards für seinen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit

autonomer Fahrzeuge die Auszeichnung "Autonomous Vehicle Training Platform of

the Year" erhalten hat. Dieses Auszeichnungsprogramm wird von AutoTech

Breakthrough durchgeführt, einer führenden Marktinformationsorganisation, die

die besten Unternehmen, Technologien und Produkte auf den globalen Automobil-

und Transporttechnologiemärkten von heute auszeichnet.





Unterstützung der Automobilindustrie, die relevanten Anforderungen und Standards

zu verstehen, zu interpretieren und umzusetzen, um sicherere autonome

Fahrzeugtechnologien zu produzieren und auf den Markt zu bringen, darunter:



- ANSI/UL 4600, der Standard für die Bewertung von autonomen Produkten, befasst

sich mit Sicherheitsprinzipien und -prozessen zur Bewertung vollständig

autonomer Produkte, die keine Aufsicht durch einen menschlichen Fahrer

erfordern.

- ISO 26262, Straßenfahrzeuge - Standard für die Funktionale Sicherheit, gilt

für sicherheitsbezogene elektrische oder elektronische (E/E) Systeme in

Fahrzeugen und legt den Schwerpunkt auf das funktionale Sicherheitsmanagement

im Falle eines Systemausfalls.

- ISO 21448, Straßenfahrzeuge - Standard für die Sicherheit der vorgesehenen

Funktionalität, befasst sich mit unbeabsichtigtem Verhalten von Systemen ohne

ISO 26262-Fehler und gilt für fortschrittliche Fahrerassistenz- und

Notfallinterventionssysteme.

- ISO/SAE 21434, Straßenfahrzeuge - Standard für Cybersecurity-Technik,

spezifiziert die Anforderungen an das Cybersecurity-Risikomanagement für

Fahrzeuge, einschließlich Komponenten und Schnittstellen.



Die autonome Fahrzeugtechnologie umfasst Software, elektrische und mechanische

Systeme. Die Schulungen und das Beratungsangebot zur Sicherheit autonomer

Fahrzeuge von UL Solutions umfassen funktionale Sicherheit, Prozessqualität,

Cybersecurity, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Diese Angebote

unterstützen die Umsetzung von Anforderungen in Bezug auf Standards in

Entwicklungsprogramme und die Entwicklung von Sicherheitsnachweisen für autonome

Fahrzeugtechnologien, die Bewertung der End-to-End-Verifizierung und Seite 2 ► Seite 1 von 3



