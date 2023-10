Berliner Morgenpost Die Politik muss nachlegen / ein Kommentar von Wolfgang Mulke zum Frauenanteil in Chefetagen

Berlin (ots) - Die IG Metall bekommt erstmals eine Chefin. Das ist deshalb

besonders erwähnenswert, weil die Metallindustrie eine klassische Männerdomäne

ist und an den mächtigen älteren Herren in den Führungsetagen nur schwer ein Weg

vorbeiführt. Noch immer ist es für Frauen deutlich mühsamer, in die

entscheidenden Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft zu gelangen.



Nur langsam kommen mehr Frauen in die Chefetagen. Ohne eine Verpflichtung dazu

für die großen Unternehmen hätte sich vermutlich noch viel weniger getan. Die

alten Netzwerke sorgen weiterhin dafür, dass die Führungsriegen unter sich

bleiben. Das spüren nicht nur Frauen. Auch Ostdeutsche prallen an der Mauer der

Seilschaften ab, wenn es um die wichtigsten Jobs geht.