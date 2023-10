150 US-Dollar pro Barrel? Hellmeyer: Das hätte dramatische Folgen

Dieser Flächenbrand wäre dramatisch, weil damit ein Zentrum der Versorgung mit fossilen Brennstoffen geopolitisch in eine in eine Gefahrenlage geraten würde mit dramatischen Versorgungsfolgen für die Weltwirtschaft – weit entscheidender als die, die wir im Rahmen der Ukraine Krise hatten. Und das hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Energiepreise.

Hier werden Daten von 150 US-Dollar pro Fass Öl und jenseits davon diskutiert. Daraus ergeben sich Zinsen Inflationsschübe, die Zentralbanken vor neue Herausforderungen stellen. Das Ganze hätte einen dynamischen, stark bremsenden Einfluss auf die gesamte Weltwirtschaft.



Martin Kerscher: Dieser Bremseffekt, der kommt ja derzeit von vielen verschiedenen Seiten – auch von Konjunkturseite gibt es viele Belastungen zurzeit. Das US Verbrauchervertrauen sieht nicht wirklich gut aus, wie belastend ist denn dieser Umstand?



Folker Hellmeyer: Also für die US Wirtschaft ist der private Konsum von hoher Bedeutung. Zwei Drittel bis 70-prozentige Korrelation mit der Gesamtwirtschaftsleistung und diesbezüglich ist das ein Warnsignal, dass die bisher vollzogene Fed-Zinspolitik offensichtlich jetzt auch stärkere Bremseffekte im Konsum mit sich bringt.

Aber es ist ja nicht das einzige Problem in den USA. Wenn wir uns die Daten vom Immobilienmarkt aus von der Baubranche anschauen, dann sind wir hier auch auf mehrjährigen Tiefs auch in diesen Sektoren bewegen wir uns im Bereich der Rezession.

Und schauen wir mal nach Europa. Wir haben aktuelle. Daten zur Industrieproduktion der Eurozone bekommen. Da liegen wir im Jahresvergleich bei Minus 5,1 Prozent. Der letzte Wert für die USA bei Plus 0,25 Prozent im Jahresvergleich. Und wenn wir mal in Richtung China schauen und auch in Richtung Russland als Beispiel, dann haben wir hier Größenordnungen von vier bis fünf Prozent Wachstum im Jahresvergleich.

Martin Kerscher: Wenn wir auf Asien und Europa gucken und uns dann die Kerndaten anschauen, dann sind bemerkenswert nicht nur die Unterschiede in der Industrieproduktion, sondern auch die Unterschiede bei der Verschuldung. Also die Verschuldung ist überall durchaus sehr, sehr hoch. Aber oft ist ja nicht so entscheidend, wie hoch die Verschuldung ist, sondern auch die Qualität der Verschuldung und da ersetzt Asien ja ganz andere Akzente.



Folker Hellmeyer: Richtig. Also wir haben in der letzten Woche den IWF World Economic Outlook bekommen, aber auch den Fiscal Monitor der Prognosen gibt über die Thematik der Staatsverschuldung. Und wenn wir mal zurückschauen in die guten Zeiten, als der Westen eine enorme Dominanz hatte, da hatten wir ökonomische Erkältungen und im globalen Süden, in Emerging Markets, gab es dann Lungenentzündung: Asienkrise, Lateinamerika-Krise und so weiter. Was war der Unterschied? Damals war der Westen quantitativ dominant, in der Weltwirtschaft. Also man hatte 1980 einen Anteil von 80 Prozent an der Weltwirtschaft, heute zwischen 35 und 40 Prozent. Der globale Süden eben nur 20 Prozent damals, heute 65 bis 70 Prozent.

Aber der entscheidende Punkt, warum wir eben nur Schnupfen hatten und die anderen Grippe oder Lungenentzündung, hat etwas mit qualitativen Daten zu tun. Wenn wir uns heute die Staatsverschuldung der westlichen Länder anschauen, in einem durchschnittlichen globalen Süden, und das ist genau das, was im Fiscal Monitor rausgekommen ist, dann ist die Qualität der Daten im globalen Süden heute deutlich besser, also geringere Verschuldung als im Westen. Beispiel Japan 255 Prozent Staatsverschuldung, die USA jenseits von 120 Prozent. Die Eurozone sticht ja mit 90 Prozent noch ganz positiv hervor, aber es sind ja auch nicht nur diese Daten…

Das komplette Interview mit Folker Hellmeyer sehen Sie auf unserem YouTube Kanal!