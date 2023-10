bettermoo(d) feiert historische Zusammenarbeit mit Whole Foods Market Canada und kündigt die Aufnahme der Milchalternative Moodrink im nationalen Einzelhandel an

Vancouver, British Columbia, Kanada - 20. Oktober 2023 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das „Unternehmen“ oder „bettermoo(d)“), freut sich, eine bedeutende Einzelhandelskooperation mit Whole Foods Market (der „Einzelhändler“), einem weltweit anerkannten Marktführer für Naturkost- und Bio-Lebensmittel, bekannt zu geben. Diese Zusammenarbeit wird voraussichtlich zur landesweiten Verfügbarkeit von MoodrinkTM, dem Vorzeigeprodukt von bettermoo(d), in ausgewählten Geschäften in Kanada führen.

Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d), zeigte sich begeistert und sagte dazu: „Wir freuen uns, mit einem renommierten Namen im Naturkost- und Bio-Lebensmittelhandel zusammenzuarbeiten. Unsere Vision ist es, uns als bekannte Marke und bevorzugtes Milchalternativgetränk zu etablieren - zunächst in Kanada, unserem Heimatmarkt. Diese Zusammenarbeit steht im Einklang mit dieser Vision, da Whole Foods unser Engagement für Spitzenleistungen und unser unermüdliches Engagement für unsere Kunden teilt.“

MoodrinkTM ist ein zu 100 % veganes Produkt, das aus glutenfreiem Bio-Hafer hergestellt wird, frei von Gummi- und Zuckerzusatz ist und eine spezielle Kräutermischung enthält, die getreu dem Motto „What A Cow Eats and A Human Needs“ (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) die köstlichen Milchprodukte der europäischen Alpenregionen nachahmt. MoodrinkTM ist eine außergewöhnliche Quelle für B-Vitamine und Kalzium und zeichnet sich im Bereich der pflanzlichen Getränke durch einen hohen Gehalt an pflanzlichen Proteinen und die Fähigkeit aus, Schaum in Barista-Qualität zu erzeugen. Diese Eigenschaften heben MoodrinkTM von seinen Mitbewerbern auf dem Markt für Milchalternativgetränke ab.

„Wir hätten uns keinen besseren Ort für die landesweite Einführung unseres Produkts vorstellen können, das sich auf dem Markt wirklich abhebt. Diese Zusammenarbeit passt perfekt zu uns“, so Steve Pear, Chairman des Unternehmens.

Das unerschütterliche Engagement von bettermoo(d) für Spitzenleistungen und die Kompromisslosigkeit in Bezug auf die Qualität positionieren das Unternehmen als potenziellen Marktführer und radikaler Erneuerer auf dem Markt für alternative Milchprodukte.

Das Unternehmen rechnet mit einer landesweiten Einführung von Moodrink an ausgewählten Standorten des Einzelhändlers in ganz Kanada im Frühjahr 2024.