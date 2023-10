WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach drei verlorenen Wahlgängen für den Chefposten im US-Parlament ist der Republikaner Jim Jordan aus dem Rennen. Das kündigte Jordan am Freitag in Washington an und versprach, er werde bei der Suche nach einem anderen Kandidaten helfen./jac/DP/he

