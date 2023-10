DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Heidelberg Materials auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach vorläufigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Der Baustoffkonzern habe operativ mehr verdient als erwartet, schrieb Analyst Jon Bell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Margen seien stark./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CET