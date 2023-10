Xiamen Airlines startet erfolgreich einen Erstflug von Peking nach Doha, den ersten China-Katar-Direktflug einer chinesischen Fluggesellschaft

PEKING und DOHA, Katar, 21. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Am 20. Oktober flog eine Boeing-787 der Xiamen Airlines vom Peking Daxing International Airport zum Hamad International Airport in Doha, Katar. Xiamen Airlines erklärte durch den erfolgreichen Erstflug die Strecke zwischen Peking und Doha für eröffnet. Xiamen Airlines ist die erste und einzige chinesische Fluggesellschaft, die Direktflüge von China nach Katar anbietet. Xiamen Airlines ist auch die erste und einzige chinesische Fluggesellschaft, die zwischen China und Katar fliegt. In diesem Jahr jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Katar zum 35. Mal, und die Belt and Road Initiative feiert das 10-jährige Bestehen. Mit der Eröffnung dieser Flugstrecke wird eine breitere Luft-Seidenstraße zur Förderung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit und zur Intensivierung des kulturellen Austauschs zwischen den beiden Ländern geschaffen.

Xiamen Airlines wird die Strecke Peking-Daxing-Doha täglich bedienen. Der Flug MF845 startet um 18:30 Uhr in Daxing, Peking, um Doha um 22:45 Uhr Ortszeit zu erreichen. MF846 verlässt Doha um 02:00 Uhr Ortszeit und kommt um 15:20 Uhr in Daxing, Peking, an.