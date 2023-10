Eine reichhaltige Geschichte hat den einzigartigen kulturellen Charme und die künstlerische Atmosphäre von Jingdezhen geschaffen, die Kunsthandwerker aus dem ganzen Land anzieht, die hier Keramik herstellen und in alle Welt verkaufen. Seit der Antike ist Jingdezhen eine Stadt der Einwanderer, in der sich eine große Zahl talentierter Kunsthandwerker von außerhalb niedergelassen hat.

In der Halle 3 der Ceramic Expo City ziehen traditionelle Keramikmuster und das Erleben traditioneller Porzellanherstellungstechniken die Blicke der Besucher auf sich. Käufer halten an, um sich zu informieren und Besucher sind fasziniert.

Mit dem Ziel, die Jingdezhen National Ceramic Culture Inheritance and Innovation Experimental Zone zu etablieren und eine neue Plattform für den kulturellen Austausch mit dem Ausland zu schaffen, wurde die 20. Jingdezhen Ceramic Expo aufgewertet und ein neues Kapitel in der Transformation hin zu einer integrierten Entwicklung von Handel, Investitionen und Kultur aufgeschlagen, so das Informationsbüro der Stadtverwaltung von Jingdezhen.

NANCHANG, China, 21. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Inmitten des süßen Dufts von blühendem Osmanthus am Ufer des Changjiang-Flusses wurde am 18. Oktober 2023 die China Jingdezhen International Ceramic Expo 2023 planmäßig eröffnet.

Was die China Jingdezhen Int'l Ceramic Expo 2023 so besonders macht

