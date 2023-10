GMW-FTXT startet die weltweit erste wasserstoffbetriebene Wing-Van-Lkw-Flotte für ein landesweites Autobahnprojekt in China

BAODING, China, 21. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich hat die erste Charge der von GMW-FTXT eingesetzten „wasserstoffbetriebenen Flügeltransporter" eine Gesamtkilometerleistung von 64.465 Kilometern erbracht. Die Stabilität und Sicherheit des Fahrzeugs sind hervorragend, die Ausfallraten extrem niedrig. Die maximale Reichweite beträgt 580 km bei einer einzigen Betankung und einem Wasserstoffverbrauch von 4,7 kg pro 100 km. Die Gesamtreduktion der Kohlenstoffemissionen liegt bei 35 Tonnen. Die herausragenden wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Vorteile haben bei den Logistiknutzern in China hohe Anerkennung und Beifall gefunden.

Die eingesetzten Fahrzeuge sind hauptsächlich für den Transport von Automobilteilen zwischen Baoding City in der Provinz Hebei und Tianjin City bestimmt. Bei dieser Strecke handelt es sich um eine Wasserstoffautobahn zu Demonstrationszwecken, die auch die weltweit erste landesübergreifende Autobahn für wasserstoffbetriebene Wing-Lkws ist. Sie erleichtert den schrittweisen Aufbau der Infrastruktur für die Wasserstoffproduktion und von Tankstellen entlang der Autobahnen in China und bietet ein nachahmenswertes Modell für die Förderung weiterer Fahrzeugtypen und Anwendungsszenarien von Wasserstofffahrzeugen in China.

http://en.ftxt-e.com/

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gmw-ftxt-startet-die-weltweit-erste-wasserstoffbetriebene-wing-van-lkw-flotte-fur-ein-landesweites-autobahnprojekt-in-china-301963686.html