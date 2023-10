HIKMICRO bringt die Tag- und Nachterkundung mit den neuen CONDOR und THUNDER ZOOM 2.0 Optics auf die nächste Ebene

Neue HORIZONTE

Die Erkundung neuer Geschäftsmöglichkeiten hat die Marke HIKMICRO bereits dazu gebracht, in viele neue Bereiche vorzustoßen. HIKMICRO strebt es an, das ultimative Outdoor-Seherlebnis für jedermann in allen Bereichen, einschließlich Tierbeobachtung und -schutz, Suche und Rettung, Sicherheit und Meer, zu bieten. Die Erkundungen von HIKMICRO bringen wirklich Licht in die Outdoor-Welt und machen diese zu einem sichereren und helleren Ort, der die Nutzer näher an die Natur bringt als je zuvor.

VERBESSERTES JAGDERLEBNIS

Die Erkundungen von HIKMICRO haben zu einer vollständigen Neuerfindung der Jagdoptik geführt, in der Wärmebildgeräte es Jägern ermöglichen, zu jeder Tageszeit ein durch und durch immersives Outdoor-Erlebnis zu genießen.

HIKMICRO erforscht kontinuierlich neue Wege, um das Jagderlebnis zu verbessern. Jäger können ihre Triumphe über die HIKMICRO SIGHT-App teilen und das Gerät mit dem Smartphone koppeln, um Fotos und Videos aufzunehmen. Die Wärmebildtechnologie von HIKMICRO durchbricht visuelle Grenzen, um das ultimative Jagderlebnis zu bieten.

HIKMICRO HAUPTPRIORITÄTEN

HIKMICRO verpflichtet sich der Erforschung von Hochtechnologien und die Prioritäten der Marke liegen in drei Schlüsselbereichen. Der erste ist die Bildqualität — ein hochwertiger 20 mK-Detektor, ein fortschrittlicher Algorithmus sowie ein ultra-klares Display liefern ein lebendiges und informatives Bild unter allen Licht- und Wetterbedingungen. Zweitens wird die Zuverlässigkeit durch den Einsatz von hochwertigen Materialien und präzisem Kunsthandwerk erreicht, um robuste und höchst stabile Produkte zu liefern. Drittens hat die Benutzerfreundlichkeit höchste Priorität, und HIKMICRO ist bestrebt, die Bedürfnisse des Endbenutzers zu verstehen, um sicherzustellen, dass unsere Produkte einfach und angenehm zu bedienen sind.