Nokia streicht 14.000 Stellen und kämpft gegen Umsatzeinbruch an

Der finnische Telekommunikationsriese Nokia hat im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Einbruch beim Umsatz und Gewinn verzeichnet. Als Reaktion darauf kündigte das Unternehmen an, im Rahmen eines Kostensenkungsplans bis zu 14.000 Stellen zu streichen. Dadurch wird sich die Zahl der Mitarbeiter von derzeit 86.000 auf 72.000 bis 77.000 verringern. Nokia plant, seine Kostenbasis zu reduzieren und die Betriebseffizienz zu erhöhen, um dem schwierigen Marktumfeld entgegenzuwirken. Das Unternehmen strebt an, die Kostenbasis auf Bruttobasis ab 2023 um 800 Millionen Euro bis Ende 2026 um 1,2 Milliarden Euro zu senken. Der Aktienkurs von Nokia sank vorbörslich um 5,4 Prozent.Der Umsatz von Nokia im dritten Quartal ging im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 4,98 Milliarden Euro zurück. Der Gewinn brach im gleichen Zeitraum um 69 Prozent auf 133 Millionen Euro ein. Als einer der größten Telekommunikationsausrüster der Welt hat Nokia mit Gegenwind durch die sich abschwächende Weltwirtschaft und die Kürzung der Infrastrukturausgaben der Mobilfunkbetreiber zu kämpfen.Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,50 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande schrieb in einer Studie, dass die Aktie im historischen Vergleich sehr günstig sei. Allerdings spiegelten die Schätzungen für den Telekomausrüster die anhaltende Ausgabenschwäche der Kunden nicht angemessen wider. Dank der angekündigten Umstrukturierung könnte die Aktie aber 2024 wieder ein lohnendes Investment werden.Die Kunden von Nokia halten ihre Käufe länger zurück als erwartet, da sie entweder kein Geld ausgeben können oder die Zinsen zu hoch sind. Dies hat direkte Auswirkungen auf Nokia und Ericsson. Die Kunden, meist hoch verschuldete Telekommunikationsunternehmen, können sich kein billiges Kapital besorgen, da die Zinsen zu hoch sind. Daher gibt es auch keine Umsätze für Nokia. Es ist unklar, wann die Zinsen sinken werden.Die Jobkürzungen bei Nokia sollen langfristig positive Auswirkungen haben, falls sie erfolgreich umgesetzt werden können. Es gibt Berichte, dass die Kündigungen bereits begonnen haben. Sollte sich dies beschleunigen, werden die Betriebsausgaben deutlich sinken. Der Kurs von Nokia kämpft derzeit mit der Marke von 3,0, es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese Linie halten wird.

