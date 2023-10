Korrekturmodus der Aktienmärkte: Renditen steigen, Kurse unter Druck - Wie geht es weiter?

Die Aktienmärkte befinden sich möglicherweise wieder im Korrekturmodus, da die Renditen am Anleihemarkt in den USA seit einer Woche kontinuierlich steigen. Die 10-jährige Staatsanleihe kratzt bereits an der 5%-Marke. Diese Entwicklung belastet vor allem die zinssensitiven Wachstumsaktien aus dem Technologiesektor. Die Kursentwicklungen seit den Erholungshochs vom 12. Oktober werden nun als normale Gegenbewegungen auf vorherige Kursgewinne betrachtet. Allerdings rutschten die Notierungen vorgestern auf ein mehrtägiges Tief und blieben dort, was als Signal der Schwäche interpretiert wird. Es besteht nun die Gefahr, dass die Aktienmärkte ihre Erholung beendet haben und wieder in den Korrekturmodus schalten. Der Nasdaq Composite etabliert zunehmend die nächste Abwärtswelle, die saisonal zu erwarten war. Auch der Dow Jones zeigt eine ähnliche Kursentwicklung und könnte den intakten Abwärtstrend wieder aufnehmen. Lediglich die Dynamik der Kurserholung spricht aktuell gegen dieses bearishe Szenario. Der DAX ist bereits einen Schritt weiter und ist gestern zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten gerutscht, das tiefste Niveau seit dem 4. Oktober. Die Kurserholung ist damit beendet und das Chartbild deutlich korrektiv. Angesichts der aktuellen Konjunkturdaten ist dies nicht überraschend. Die Kursziele für Gegenbewegungen wurden erreicht und erst wenn die Hochs der Erholung überschritten werden, kann Entwarnung gegeben werden. Die Stärke im DAX wurde gestern aufgegeben und die 15.000 Punkte sind nun wieder relevant. Die Wall Street zeigte gestern eine Dynamik nach unten, vor allem Tesla geriet unter Druck. Die Erzeugerpreise aus Deutschland sind am Vormittag wichtige Daten, während es am Abend keine relevanten Termine aus Europa gibt. Die Aktienmärkte könnten sich weiterhin im Korrekturmodus befinden, da die Renditen am Anleihemarkt steigen und die Kurse entsprechend belasten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Märkte weiterentwickeln und ob die Hochs der Erholung überschritten werden können.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 14.777PKT gehandelt.