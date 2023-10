Deutsche Wirtschaft in der Krise: Auftragsbestand und Produktion sinken, Einzelhandel schwächelt

Die deutsche Wirtschaft erhält erneut schlechte Nachrichten, da der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe im August um 0,7 % gegenüber dem Vormonat gesunken ist. Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der Auftragsbestand sogar um 4,7 % niedriger. Dies ist auf eine relativ geringe Anzahl von Neuaufträgen zurückzuführen. Obwohl die Aufträge im August um 3,9 % gegenüber dem Vormonat gestiegen sind, waren sie im Juli um 11,3 % gesunken. Die Tendenz beim Auftragseingang ist also weiterhin abwärtsgerichtet. Vor allem in der Automobilindustrie und im Maschinenbau sinkt der Auftragsbestand aufgrund der Abarbeitung bereits vorhandener Aufträge. Die Reichweite des Auftragsbestands erreichte im August den niedrigsten Stand seit mehr als 2 Jahren.Aufgrund der geringen Nachfrage sank auch die Produktion im August um 0,2 % gegenüber dem Vormonat. Dies ist der vierte Monat in Folge, in dem die Produktion zurückgeht. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Minus 2,0 %. Trotz stark gestiegener Preise wächst der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe kaum. Im August gab es zwar ein reales Plus von 0,4 % gegenüber dem Vormonat, im Juli jedoch ein Minus von 0,9 %.Auch im Einzelhandel sieht es nicht gut aus. Im August mussten die Einzelhändler einen Umsatzrückgang von 0,8 % hinnehmen. Inflationsbereinigt gab es sogar einen Rückgang von 1,2 %. In den ersten 8 Monaten des Jahres stiegen die Umsätze zwar um 3,1 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, inflationsbereinigt gab es jedoch einen Rückgang von 3,8 %. Die Kunden haben also weniger gekauft, mussten aber mehr Geld dafür ausgeben.Die schwache Nachfrage zeigt sich auch in den Exporten. Die deutschen Exporte sind im August aufgrund der geringeren Nachfrage aus den USA (-2,2 %) und China (-7,0 %) den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Waren-Ausfuhren in diese sogenannten Drittstaaten schrumpften insgesamt um 1,7 % im Vergleich zum Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Ausfuhren um 4,3 %.Die Daten zeigen, dass eine zu hohe Inflation ein Problem für die Wirtschaft darstellt. Die Europäische Zentralbank (EZB) geht jedoch zaghaft gegen die Teuerung vor. Auch in der gesamten Eurozone sehen die Exporte, die Produktion und der Einzelhandel nicht viel besser aus.Angesichts der schlechten Daten ist es unwahrscheinlich, dass die Aktienkurse steigen werden. Die Zukunftsaussichten haben sich nur geringfügig verbessert, und die Frühindikatoren deuten immer noch auf eine schrumpfende Wirtschaft hin. Es bleibt die Hoffnung, dass die laufende Berichtssaison zum 3. Quartal 2023 positiv ausfällt. Die Gewinnerwartungen haben sich jedoch kaum entwickelt. Es wird erwartet, dass die deutsche und die gesamte Eurozone-Wirtschaft noch bis Ende des Jahres Probleme haben und erst im Frühjahr 2024 eine Belebung eintritt.

Der HDAX wird aktuell mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 7.966PKT gehandelt.