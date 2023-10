Südzucker-Aktien im Abwärtstrend: Barclays-Studie warnt vor Gesundheitsrisiken und sinkenden Wachstumsprognosen

Die Aktien von Südzucker haben am Donnerstag unter einer negativen Branchenstudie von Barclays gelitten. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns sanken um bis zu 6,6 Prozent auf 13,82 Euro. Das erst Ende vergangener Woche erreichte Jahrestief bei 13,41 Euro rückt damit wieder in den Fokus.Barclays-Experte Alex Sloane widmete sich in einer aktuellen Branchenstudie der Belastung durch GLP-1, einer neuen Klasse von Antidiabetika, die sich auch als Segen für Menschen mit Gewichtsproblemen erwiesen haben. Für Nahrungsmittelproduzenten ist jedoch gezügelter Appetit eher ein Fluch. Die zunehmend negative Wahrnehmung der Gesundheitsrisiken von hochverarbeiteten Lebensmitteln könnten die Wachstumsprognosen weiter drücken.Sloane senkte seine Einstufung für Südzucker auf "Underweight" mit einem Ziel von nur noch 12 Euro. Südzucker sei zwar nicht direkt von GLP-1 betroffen, könnte es aber werden, wenn die Abnehmwelle mithilfe der Mittel nach Europa herüberschwappe. Zudem sieht der Experte einen möglichen Wechsel am Zuckermarkt hin zu Überschüssen. Seine Ergebnisprognose für Südzucker für 2026 liegt mehr als ein Viertel unter dem Konsens.Die britische Investmentbank Barclays hat Südzucker von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 15 auf 12 Euro gesenkt. Die neuen Abnehmmedikamente seien eine strukturelle Bedrohung für die Hersteller von Lebensmittelzutaten, so der Analyst. Die zunehmende öffentliche Diskussion über Gesundheitsrisiken durch hoch verarbeitete Lebensmittel könnte weiter auf die Markterwartungen für deren Wachstumsaussichten drücken. Daher sehe er die entsprechenden Unternehmen zunehmend vorsichtig. Südzucker sei wegen des geringen US-Engagements davon noch wenig betroffen, doch sobald die Abnehmpräparate auch in Europa üblicher würden, könnte sich das ändern.Die Logik der Analysen wird von einigen Experten jedoch angezweifelt. Ein Abnehmmittel könne die Folgen schlechter Ernährung lindern, aber eine nachhaltige Umstellung auf gesündere Ernährung in der Bevölkerung sei unwahrscheinlich. Die Erfahrung zeige, dass die Menschen sich nicht dauerhaft umstellen. Trotzdem ernähre sich der Verfasser des Artikels zuckerarm und könne in der Bevölkerung abseits von Schlagzeilen keinen großen Trend erkennen, der den Zuckerkonsum reduziert.

Die Suedzucker Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 14,05EUR gehandelt.