Euro legt zu: US-Notenbankchef Powell sorgt für Aufschwung - Prognose für nächste Woche optimistisch

Der Euro hat am Freitag im Handel etwas zugelegt und kostete am Mittag 1,0590 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0558 Dollar festgesetzt. Die Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell ließen den Euro kurzzeitig steigen, da er vorsichtige Schritte bei weiteren Zinsanhebungen in Aussicht stellte. Der japanische Yen steht weiterhin unter Druck, während der US-Dollar gegenüber dem Yen stieg. Konjunkturdaten waren zum Wochenausklang nur wenige vorhanden, aber Daten aus Deutschland bestätigten den starken Rückgang der Erzeugerpreise.Am Donnerstagmorgen kostete der Euro 1,0545 US-Dollar und blieb stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar. Der Konflikt im Nahen Osten bleibt weiterhin im Fokus der Finanzmärkte. Die diplomatischen Bemühungen zur Eindämmung des Konflikts erlitten einen Rückschlag nach einem Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen. Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, werden am Nachmittag erwartet. US-Notenbankchef Jerome Powell äußert sich am Abend zu wirtschaftlichen Aussichten.Im US-Handel am Donnerstag stieg der Euro weiter gegenüber dem Dollar und kostete zuletzt 1,0584 Dollar. Die Aktienmärkte in Europa und den USA verzeichneten keine weiteren deutlichen Kursverluste und bremsten die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie dem US-Dollar. Powell's Aussagen zur Geldpolitik sorgten nur kurzzeitig für Bewegung am Markt. Der Krieg zwischen Hamas und Israel bleibt weiterhin im Fokus der Finanzmärkte.Am Donnerstagmorgen notierte der Euro stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0535 Dollar. Der Konflikt im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt, und die Ausweitung auf andere Länder wird als großes Risiko angesehen. Konjunkturdaten aus den USA, insbesondere die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten, werden erwartet. US-Notenbankchef Jerome Powell äußert sich am Abend zu wirtschaftlichen Aussichten.Die Prognose für den Euro gegenüber dem Dollar sieht eine mögliche Erholungsbewegung in der neuen Woche vor. Der Fokus liegt auf Zielen im Bereich des Jahrestiefs aus 2020. Die Wochenspanne wird zwischen 1,0560 und 1,0720 erwartet. In der nächsten Woche könnte der Abwärtstrend in eine Erholung drehen, und Notierungen über dem 2015er Jahrestief könnten dieses Szenario unterstützen. Die Wochenspanne wird zwischen 1,0640 und 1,0820 erwartet.

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 1,060USD gehandelt.