Cantourage Group SE: Revolutionierung des deutschen medizinischen Cannabismarkts mit plattformbasiertem Geschäftsmodell

Die Cantourage Group SE, ein führender Großhändler auf dem deutschen medizinischen Cannabismarkt, hat sich zum Ziel gesetzt, die Branche durch einen plattformbasierten Geschäftsmodellansatz zu revolutionieren. Das Unternehmen ermöglicht es globalen Cannabisanbauern, den europäischen Markt mit Rohware zu beliefern. Cantourage verfügt über ein Partnernetzwerk von über 50 Lieferanten aus mehr als 15 Ländern, was zu einem breiten Produktportfolio führt. Der Absatz erfolgt hauptsächlich über spezialisierte Apotheken.Der deutsche medizinische Cannabismarkt betrug im letzten Jahr rund 250 Millionen Euro und wird voraussichtlich durch das geplante Cannabisgesetz (CanG) weiter wachsen. Der Freizeitmarkt ist in Nordamerika und Kanada bereits deutlich größer, wird aber in verschiedenen Ländern unterschiedlich reguliert.Cantourage hat es geschafft, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt als vertrauenswürdiger Partner zu positionieren und von den Anbauern als "Enabler" wahrgenommen zu werden. Das Unternehmen profitiert von seinem breiten Produktportfolio, seiner erfolgreichen Etablierung auf dem Medizinmarkt und seinem flexiblen Geschäftsmodell. Die Analysten erwarten eine jährliche Wachstumsrate von 65,0% für den Umsatz von 2023 bis 2026. Beim EBITDA hat Cantourage bereits in der ersten Jahreshälfte 2023 den Break-Even erreicht.Das Researchhaus Montega AG hat Cantourage mit einer "Kauf"-Empfehlung und einem Kursziel von 10,50 Euro in die Coverage aufgenommen. Das Unternehmen wird als vielversprechend positioniert und hat das Potenzial, das Sentiment für den Sektor insgesamt zu verbessern.Die Cantourage Group SE ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und ermöglicht es Produzenten aus aller Welt, Teil des europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden. Cantourage bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität an und wurde im November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Die vollständige Analyse von Montega AG kann auf der Website des Unternehmens heruntergeladen werden. Cantourage wird von der Montega AG als vielversprechendes Unternehmen mit einer attraktiven Marktpositionierung und zusätzlichen Wachstumsperspektiven eingeschätzt. Das aktuelle Kursniveau spiegelt diese Einschätzung nach Ansicht von Montega AG noch nicht ausreichend wider.

Die Cantourage Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 8,70EUR gehandelt.