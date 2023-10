Heidelberg Materials hebt Prognose für 2023 an: Gewinn von bis zu 3 Milliarden Euro erwartet

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials hat nach einem überraschend profitablen Sommerquartal seine Prognose für das Jahr 2023 erneut angehoben. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern soll voraussichtlich zwischen 2,85 und 3 Milliarden Euro liegen, nachdem das Management im Juli bereits eine Prognose von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro abgegeben hatte. Der Umsatz soll auf vergleichbarer Basis weiter moderat steigen. Die Aktie des Unternehmens reagierte auf die Nachrichten mit einem kurzzeitigen Kursrückgang von rund vier Prozent, lag aber zuletzt nur noch anderthalb Prozent im Minus.Im dritten Quartal erzielte Heidelberg Materials einen Umsatz von gut 5,6 Milliarden Euro, was einem Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Analysten hatten mit einem etwas geringeren Rückgang gerechnet. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg jedoch um fast ein Viertel auf knapp 1,1 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Experten.Heidelberg Materials, ehemals bekannt als Heidelbergcement, wird seine endgültigen Quartalszahlen am 2. November veröffentlichen. Die vorläufigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 wurden bereits veröffentlicht und zeigen, dass der Umsatz bei 5,611 Milliarden Euro lag, während der Kapitalmarkt 5,694 Milliarden Euro erwartet hatte. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (RCOBD) betrug 1,393 Milliarden Euro, während der Kapitalmarkt 1,281 Milliarden Euro erwartet hatte. Das vorläufige Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs (RCO) lag bei 1,080 Milliarden Euro, während der Kapitalmarkt 972 Millionen Euro erwartet hatte.Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat Heidelberg Materials seine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2023 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen moderaten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr und rechnet mit einem Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 2,85 bis 3,0 Milliarden Euro, im Vergleich zu den bisherigen Prognosen von 2,7 bis 2,9 Milliarden Euro.Heidelberg Materials ist einer der weltweit größten integrierten Hersteller von Baustoffen und -lösungen mit führenden Marktpositionen bei Zement, Zuschlagstoffen und Transportbeton. Das Unternehmen ist in über 50 Ländern mit rund 51.000 Beschäftigten an fast 3.000 Standorten vertreten. Heidelberg Materials arbeitet an nachhaltigen Baustoffen und Lösungen für die Zukunft und setzt sich für CO2-Neutralität und Kreislaufwirtschaft in der Baustoffindustrie ein. Die endgültigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 werden am 2. November 2023 veröffentlicht.

Die Heidelberg Materials Aktie wird aktuell mit einem Minus von -6,06 % und einem Kurs von 66,08EUR gehandelt.