Merck plant Comeback: Chemie- und Pharmakonzern erwartet Wachstum ab 2024

Der Darmstädter Chemie- und Pharmakonzern Merck plant, im Geschäftsjahr 2024 wieder auf seinen Wachstumskurs zurückzukehren. Dies gab Konzernchefin Belen Garijo auf einem Kapitalmarkttag des Unternehmens bekannt. Obwohl das Jahr 2023 von Schwierigkeiten geprägt war, ist das Management zuversichtlich, dass das Geschäftsmodell auch unter schwierigen Bedingungen widerstandsfähig ist und weiterhin attraktive Wachstumsraten generieren kann. Die mittelfristigen Wachstumsziele des Unternehmens bleiben unverändert, und auch über das Jahr 2025 hinaus wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet.Für das Jahr 2023 erwartet Merck jedoch einen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis und hat das Jahr als Übergangsjahr eingestuft. Im August wurden die Jahresziele des Unternehmens aufgrund einer anhaltenden Schwäche in der Laborsparte und im Geschäft mit Halbleitermaterialien gesenkt. Das Umsatzziel von 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro wurde jedoch mit der aktuellen Mitteilung zur Investorenveranstaltung bestätigt.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 208 Euro festgelegt. Der Pharma- und Spezialchemiekonzern hat seine mittelfristigen Wachstumsziele bestätigt, so Analyst Colin White in einer Studie anlässlich des Kapitalmarkttages.Insgesamt plant Merck, nach einem schwierigen Jahr 2023 im Jahr 2024 wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass sein Geschäftsmodell auch unter schwierigen Bedingungen widerstandsfähig ist und weiterhin attraktive Wachstumsraten generieren kann. Die mittelfristigen Wachstumsziele bleiben unverändert, und auch über das Jahr 2025 hinaus wird eine positive Geschäftsentwicklung erwartet. Die Einstufung der UBS für Merck KGaA bleibt auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro.

Die Merck Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 148,7EUR gehandelt.