Eckert & Ziegler beschließt Abspaltung von Pentixapharm und steigert Umsatz um 12% im dritten Quartal 2023

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG hat auf ihrer heutigen Vorstandssitzung die Strategie und Investitionsschwerpunkte für die kommenden Jahre beschlossen. Der Aufsichtsrat hat dem Vorstand seine Zustimmung erteilt, eine Abspaltung von bis zu 100 Prozent der Aktien der Pentixapharm AG zu prüfen und vorzubereiten. Eckert & Ziegler möchte seine Finanzmittel für den Ausbau der globalen Herstellungskapazitäten bündeln und sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, um seine Position als führender Lieferant von Radioisotopen zur Herstellung von Radiopharmazeutika weiter auszubauen. Deshalb wird Eckert & Ziegler im nächsten Jahr aus der weiteren Finanzierung von Pentixapharm aussteigen und entweder die 100%-ige Tochterfirma 2024 durch eine Abspaltung an die Börse bringen oder als Ganzes verkaufen. Die Entscheidung über den endgültigen Kurs soll voraussichtlich im März 2024 getroffen werden. Der Vorstand wird bis dahin Gespräche mit Interessenten führen und die Abspaltung vorbereiten. Gemäß den Regelungen von IFRS 5 wird Pentixapharm im Jahr 2023 als nicht-fortzuführender Geschäftsbereich ausgewiesen.Die Abspaltung von Pentixapharm löst ein strategisches Dilemma und bietet den Aktionären die Möglichkeit, eine Prämie auf den geschätzten Wert von Pentixapharm zu erhalten oder Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind sich einig, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen im besten Interesse der Aktionäre liegen.In einer separaten Mitteilung gab Eckert & Ziegler bekannt, dass das Unternehmen im dritten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von rund 12% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Der Umsatz belief sich auf 65,9 Mio. EUR und das Konzernergebnis auf 9,4 Mio. EUR. Für die ersten neun Monate des Jahres 2023 beträgt der Umsatz 183,9 Mio. EUR und das Konzernergebnis 20,3 Mio. EUR. Der Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf Währungseffekte und Inflationsanpassungen in Argentinien zurückzuführen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert, mit einem Umsatz von knapp 230 Mio. EUR und einem Jahresüberschuss von rund 25 Mio. EUR.Die vollständigen Zahlen für die ersten neun Monate 2023 werden am 14. November 2023 veröffentlicht.

