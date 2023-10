Dürr Aktiengesellschaft senkt Ergebnisprognose für 2024 aufgrund von Auftragsrückgang bei HOMAG - Analysten sehen Kaufgelegenheit!

Die Dürr Aktiengesellschaft hat ihre Prognose für das Ergebnisziel im Jahr 2024 revidiert, während die Prognose für das Jahr 2023 bestätigt wurde. Der Vorstand des Unternehmens geht davon aus, dass das Ziel einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 8 % im Jahr 2024 nicht erreicht werden kann. Grund dafür ist der starke Rückgang des Auftragseingangs bei der Tochtergesellschaft HOMAG, der auf den anhaltenden Abschwung im Markt für Holzbearbeitungsmaschinen zurückzuführen ist. Dieser Auftragsrückgang führte zu niedrigeren Bruttomargen im Neugeschäft und wird voraussichtlich zu einem Umsatzrückgang von rund 15 % und einer Unterauslastung im Jahr 2024 führen. Das neue EBIT-Margenziel für 2024 beträgt nun 4,5 bis 6,0 % vor Sondereffekten bei einem Umsatzwachstum von 5 bis 10 %. Die Prognose für die EBIT-Marge vor Sondereffekten im Jahr 2023 (6,0 bis 7,0 %) bleibt unverändert.Um sicherzustellen, dass die EBIT-Marge vor Sondereffekten bei HOMAG im Jahr 2024 nicht unter 2 % sinkt, plant das Management zusätzliche Maßnahmen. Dazu gehören der verstärkte Einsatz flexibler Arbeitszeitinstrumente und die Verringerung der Kapazitäten von HOMAG. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern sollen in den kommenden Wochen stattfinden. Diese Maßnahmen sollen die Ergebnisresilienz von HOMAG steigern, die Kostenstruktur an das geringere Volumen anpassen und das zukünftige profitable Wachstum unterstützen. Das Unternehmen erwartet eine Nachfragebelebung ab Ende 2024 und sieht in einem stabilen Marktumfeld ein EBIT-Margenpotenzial von 10 % für HOMAG.Die anderen Divisionen des Unternehmens werden voraussichtlich ihre positive Margenentwicklung in den kommenden Quartalen fortsetzen. Allerdings wird der erwartete Ergebnisrückgang bei HOMAG im Jahr 2024 nicht vollständig kompensiert werden können.Die vollständigen Geschäftszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2023 werden am 9. November 2023 veröffentlicht.Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking haben das Kursziel für Dürr nach den Eckdaten zum dritten Quartal und einem eingetrübten Ausblick auf 2024 von 37 auf 30 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde jedoch auf "Buy" belassen. Die schwache Fixkostendeckung bei der Tochtergesellschaft HOMAG führte zu einer Reduzierung der Gewinnschätzungen für das Unternehmen. Dennoch sollten Anleger die erwartete Kursschwäche als Kaufgelegenheit betrachten.Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach den Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Kennziffern der Tochtergesellschaft Homag haben jedoch enttäuscht. Das Ziel einer EBIT-Marge von 8 % im Jahr 2024 rückt somit noch weiter in die Ferne.Die Dürr Aktiengesellschaft ist ein weltweit führender Maschinen- und Anlagenbauer mit Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Energieeffizienz. Das Unternehmen beliefert vor allem die Automobilindustrie, Produzenten von Möbeln und Holzhäusern sowie die Branchen Chemie, Pharma, Medizinprodukte und Elektro. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,3 Mrd. Euro und beschäftigt über 20.000 Mitarbeiter.

Die Duerr Aktie wird aktuell mit einem Minus von -8,12 % und einem Kurs von 19,81EUR gehandelt.