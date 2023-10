Netflix-Aktien steigen um 14%: Quartalszahlen übertreffen Erwartungen und Kursziel bei 500 US-Dollar

Die Aktien von Netflix sind am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel um bis zu 14 Prozent auf 394 US-Dollar angestiegen. Damit haben die Papiere des Streaminganbieters die Kursverluste des laufenden Monats mehr als aufgeholt. Das Jahresplus beträgt rund ein Drittel und sieht damit deutlich besser aus.Grund für den Anstieg der Aktien sind die positiven Quartalszahlen von Netflix. Das Unternehmen hat viele neue Kunden gewonnen, mehr als erwartet. Dies ist unter anderem auf das Vorgehen gegen das Teilen von Zugangsdaten und das günstigere Abo mit Werbeanzeigen zurückzuführen. Auch das Umsatzwachstum zieht an, was von UBS-Experte John Hodulik gelobt wird. Sowohl die Resultate für das dritte Quartal als auch der Ausblick auf das vierte Quartal sind besser als erwartet.Hodulik sieht in Netflix weiterhin einen der größten Profiteure im Direct-to-Consumer-Geschäft. Er ist der Meinung, dass das Unternehmen sein Margenpotenzial noch lange nicht ausgeschöpft hat.Auch Andrew Uerkwitz vom Analysehaus Jefferies ist positiv gestimmt. Er findet, dass im Netflix-Bericht "für jeden etwas Positives dabei" ist. Es gibt aufgestockte Aktienrückkäufe, stabile Ausgaben für Inhalte, eine Rückkehr zu zweistelligem Wachstum, bessere Abo-Zahlen und höhere Barmittelrenditen.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Netflix nach den Quartalszahlen auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 500 US-Dollar festgelegt. Analyst John Hodulik ist der Meinung, dass der Streamingkonzern auf dem Weg zu einem zweistelligen Wachstum ist. Er profitiert am meisten von dem Rationalisierungsprozess in der Branche.Insgesamt sind die Zahlen von Netflix hervorragend und die Aktien haben ein Kursziel von 500 US-Dollar.

Die Netflix Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 401,0EUR gehandelt.