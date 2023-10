BB Biotech AG veröffentlicht Zwischenbericht: Verlust von CHF 316 Mio. im 3. Quartal 2023

Die BB Biotech AG hat ihren Zwischenbericht per 30. September 2023 veröffentlicht. Demnach verzeichnete das Unternehmen einen Verlust nach Steuern von CHF 316 Mio. im Vergleich zu einem Verlust von CHF 323 Mio. im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal 2023 betrug der Verlust CHF 48 Mio., während im Vorjahreszeitraum ein Gewinn von CHF 210 Mio. erzielt wurde. Der Verlust spiegelt die Aktienkursentwicklung der Unternehmen im Portfolio wider. Der vollständige Zwischenbericht ist auf der Website des Unternehmens verfügbar.Die Biotechnologieaktien waren im Wandel, da steigende Anleiherenditen und sich ändernde Gesundheitspolitik Auswirkungen hatten. Die Erwartungen an eine baldige Zinswende in den USA erwiesen sich als verfrüht, was zu höheren Renditen an den Anleihemärkten führte und den Biotechaktienmarkt belastete. Gleichzeitig verfolgten die Anleger aufmerksam Entscheidungen von US-Behörden, wie die Lockerung der Blockadehaltung bei Übernahmen durch die amerikanische Kartellbehörde FTC. Die US-Regierung veröffentlichte zudem eine Liste mit zehn Präparaten, die Gegenstand von Preisverhandlungen sein werden. BB Biotech profitierte vom starken US-Dollar, spürte jedoch auch den Druck auf die Aktienmärkte.Im dritten Quartal sank der Innere Wert des Portfolios leicht um 2,2% in CHF, 1,2% in EUR und 4,2% in USD. Die Aktie von BB Biotech bewegte sich innerhalb einer engen Handelsspanne und schloss per Ende September mit CHF 41,35 je Aktie geringfügig fester. Die Kapitalmärkte mussten ihre Erwartungen angesichts der sich verändernden Strategien der Notenbanken anpassen, was zu steigenden Renditen für US-Anleihen und Belastungen der Aktienmärkte führte.Im 3. Quartal verlor der MSCI Pharma Index 1% in USD und der Nasdaq Biotechnology Index (NBI) schloss 2,8% schwächer. Der Innere Wert des Portfolios von BB Biotech gab im 3. Quartal um 2,2% in CHF, 1,2% in EUR und 4,2% in USD leicht nach. In den ersten neun Monaten des Jahres fiel der Innere Wert um 11,8% in CHF, 9,7% in EUR und 10,8% in USD. Die Aktie von BB Biotech bewegte sich im 3. Quartal innerhalb einer engen Handelsspanne und schloss per Ende September geringfügig fester.Das Investment Management Team hielt im 3. Quartal an seiner vorsichtigen Positionierung fest und nahm keine größeren Veränderungen vor. Das Team baute jedoch die Positionen in Relay, Celldex, Macrogenics und Sage durch Zukäufe auf dem offenen Markt aus. Die Portfoliounternehmen präsentierten im 3. Quartal wichtige Meilensteine, darunter Argenx, Neurocrine, Ionis, Exelixis und Sage Therapeutics.Für das 4. Quartal und 2024 erwartet BB Biotech weitere Fortschritte auf fundamentaler Ebene und eine Ausweitung der Bewertungslücke. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf die Auswirkungen des "Inflation Reduction Act" auf die Arzneimittelbranche und die möglichen Konsequenzen aus diversen Klagen gegen das US-Gesundheitsministerium. Das Investment Management Team ist weiterhin davon überzeugt, dass fundamentale Fortschritte den Inneren Wert vieler Unternehmen steigern und die Qualität der Anlageargumente verbessern werden.

Die BB Biotech Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,77 % und einem Kurs von 38,85EUR gehandelt.