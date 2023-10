Bundestag beschließt Ausweitung der Lkw-Maut: Schadstoffausstoß und CO2-Aufschlag ab Dezember!

Der Bundestag plant, am Freitag eine Ausweitung der Lkw-Maut zu beschließen. Die Gesetzespläne der Ampel-Koalition sehen vor, den Schadstoffausstoß stärker zu berücksichtigen und ab dem 1. Dezember einen Kohlendioxid-Aufschlag einzuführen. Zudem sollen ab dem 1. Juli 2024 auch leichtere Lastwagen ab 3,5 Tonnen in die Mautpflicht auf Autobahnen und Bundesstraßen einbezogen werden. Bisher greift die Maut ab 7,5 Tonnen. Allerdings sollen Transporter von Handwerksbetrieben von der Mautpflicht ausgenommen werden. Ein Teil der Einnahmen aus der Lkw-Maut soll künftig für Investitionen in die Schiene verwendet werden.Des Weiteren soll der Bundestag einen Entwurf von SPD, Grünen und FDP beschließen, der zu schnelleren Genehmigungsverfahren von Verkehrsprojekten führen soll. Außerdem sollen Änderungen des Straßenverkehrsgesetzes abgestimmt werden. Künftig sollen Vorschriften und Regelungen auch Ziele des Klima- und Umweltschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung berücksichtigen. Es sollen leichter Tempo-30-Zonen eingerichtet werden können.Die Ausweitung der Lkw-Maut auf Bundesstraßen und Autobahnen soll künftig auch mehr Geld für Investitionen in die Schiene einbringen. Der Bundestag hat ein Gesetz von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) beschlossen, das ab dem 1. Dezember einen zusätzlichen CO2-Aufschlag bei der Nutzungsgebühr einführt. Ab dem 1. Juli 2024 soll die Mautpflicht dann auch für kleinere Transporter ab 3,5 Tonnen gelten. Bisher greift sie ab 7,5 Tonnen. Fahrten von Handwerksbetrieben bleiben jedoch ausgenommen.Durch die Ausweitung der Lkw-Maut werden von 2024 bis 2027 Mehreinnahmen von 30,5 Milliarden Euro erwartet. Die Hälfte der Einnahmen soll zweckgebunden in Verbesserungen der Bundesfernstraßen fließen, der Rest überwiegend in Maßnahmen aus dem Bereich Bundesschienenwege. Die Lkw-Maut wird seit 2005 auf den Autobahnen kassiert und wurde schrittweise auf alle Bundesstraßen ausgeweitet. In diesem Jahr werden voraussichtlich knapp acht Milliarden Euro an Einnahmen für den Bund erwartet.Mit dem Gesetz wird auch die Abwicklung der gescheiterten Pkw-Maut fortgesetzt, indem das nie angewendete Gesetz zur Einführung der Pkw-Maut von 2015 aufgehoben wird. Die Pkw-Maut war 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt worden.Die OMV und Ryanair haben eine Abnahmevereinbarung von 500 Tonnen nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel - SAF) im Jahr 2023 bekannt gegeben. Diese Vereinbarung ist Teil einer bereits bestehenden Absichtserklärung, die Ryanair exklusiven Zugang zum Kauf von bis zu 160.000 Tonnen SAF von der OMV bis 2030 gewährt. Durch diese Vereinbarung werden mehr als 1.250 Tonnen CO2-Emissionen eingespart. Der nachhaltige Flugzeugtreibstoff wird von der OMV in ihrer Raffinerie in Schwechat hergestellt und trägt im Vergleich zu konventionellem Flugkraftstoff zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen um mehr als 80 % über den gesamten Lebenszyklus bei.

