First Tin Plc erzielt bedeutende Fortschritte und legt solide Grundlage für zukünftige Entwicklung - GBC AG veröffentlicht Research-Studie

Die Wirtschaftsredaktion der GBC AG hat eine Research-Studie zu First Tin Plc veröffentlicht. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2023 bedeutende Fortschritte erzielt und eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung und Produktion geschaffen. First Tin hat wichtige operative Meilensteine erreicht und die Arbeitsabläufe bei den Projekten Tellerhäuser und Taronga vorangetrieben.Bei der gründlichen Prüfung durch das Sächsische Oberbergamt wurde die Eignung der Pläne von First Tin für das Tellerhäuser-Projekt bestätigt. Dadurch könnte sich der Genehmigungszeitraum um 12-18 Monate verkürzen. Das Unternehmen legt großen Wert auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Prinzipien (ESG) und hat einen umfassenden Plan für das Tellerhäuser-Projekt entwickelt, um minimale ökologische Auswirkungen während der Bau- und Produktionsphase sicherzustellen.Auch das Taronga-Projekt in Australien macht Fortschritte. Es wurden Vereinbarungen mit BID Energy Partners zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie für erneuerbare Energien abgeschlossen, um die Energiekosten zu senken und Unterstützung für Genehmigungsprozesse zu erhalten. Zudem wurden Bestätigungsbohrungen und Explorationsaktivitäten erfolgreich abgeschlossen, die das Potenzial des Projekts erweitert haben. Eine aufregende Entdeckung des Tin Beetle-Prospekts hat die Zinn-Bezirkshypothese unterstützt und das Gesamtpotenzial des Projekts erhöht.First Tin plant, die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) für das Taronga-Projekt im ersten Quartal 2024 und für das Tellerhäuser-Projekt im dritten Quartal 2024 abzuschließen. Diese Meilensteine sind wichtige Schritte zur Erschließung des vollen Potenzials der Projekte.Aufgrund der positiven Entwicklungen bestätigt die GBC AG ihre Bewertung und das Kursziel von 0,57 GBP und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie.Die vollständige Analyse kann auf der Website der GBC AG heruntergeladen werden. Bei Rückfragen steht die GBC AG zur Verfügung.Hinweis: Die EQS Group AG hat die Research-Studie übermittelt. Für den Inhalt der Studie ist allein der Herausgeber bzw. Ersteller verantwortlich. Die Studie stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte dar. Es besteht ein möglicher Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG und Art. 20 MAR, der auf der Website der GBC AG eingesehen werden kann. Das Datum und der Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie waren der 19.10.2023 um 15:15 Uhr, und der Zeitpunkt der ersten Weitergabe war der 20.10.2023 um 10:00 Uhr.

Die First Tin Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 0,058GBP gehandelt.