Gold – der große Gewinner?

Frage 1: Die Ölpreise haben in dieser Woche um mehr als 7 % zugelegt und sorgen für neue Inflations- und Zinssorgen. Wie beurteilst Du die Auswirkungen auf die Märkte?

Jürgen Molnar: Der Zinsanstieg ging in dieser Woche mit enormer Wucht weiter. Der übliche Safe-Haven-Mechanismus scheint dabei eingeschränkt zu sein. Das starke Wochenplus bei Öl hat die Inflations- und Zinssorgen verstärkt. Der klassische “Rentenmarkt” als Sicherheitsoption kommt aktuell nicht in Frage. Die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen und Bundesanleihen sind sprunghaft angestiegen. In den USA sind wir bei 10-jährigen Bonds bis auf 5 Prozent gelaufen. Für Aktien ein ungemütliches Umfeld.

Frage 2: Wie reagieren die Anleger auf die steigenden Energiepreise und die damit verbundenen Inflationsrisiken? Welche Rolle spielt Gold in diesem Kontext?

Jürgen Molnar: Die Anleger versuchen sich auf steigende Inflationsrisiken vorzubereiten. Obwohl Fed- und EZB beruhigend wirken, bleibt das Inflationsrisiko bestehen. Kurzfristig sind keine weiteren Leitzinsanhebungen geplant. Gold zeigt sich als klarer Krisengewinner mit einem Plus von knapp 6 Prozent. Es hat sich von den Zinssorgen abgekoppelt und bleibt eine sichere Anlage.

Frage 3: Fed-Chef Powell hat angedeutet, dass auf der kommenden Fed-Sitzung keine weitere Leitzinserhöhung zu erwarten ist. Wie hat der Markt reagiert?

Jürgen Molnar: Powell betonte, dass das erreichte Zinsniveau bereits ausreichend hoch sein könnte, um das Inflationsziel zu erreichen. Die Wirtschaft ist robust, aber die Zinslast wirkt noch nach. Die Erwartungen an weitere Zinsschritte wurden nach unten angepasst. Kurze Treasury-Laufzeiten sind in der Rendite gefallen. Die 10-jährige Benchmark hatte einen Anlauf auf die 5 %-Marke, prallte aber ab. 30-jährige Bonds stiegen auf bis zu 5,10 %.

Frage 4: Wie bewertest Du die Stärke des Goldmarktes im Kontext des Nahost-Konflikts und steigender US-Renditen?

Jürgen Molnar: Der Goldmarkt zeigt ähnliche Stärke wie der Ölmarkt im Nahost-Konflikt. Gold legte prozentual nur etwas weniger zu als Öl, trotz der gestiegenen US-Renditen. Spekulative Finanzanleger waren per 10. Oktober mehrheitlich pessimistisch, eine ungewöhnliche Positionierung am Goldmarkt. Es könnte zu einem Stimmungsumschwung kommen. Nach der erwarteten Abschwächung der US-Konjunktur und einer Wende in der US-Zinspolitik könnten weiter steigende Goldpreise nachhaltig sein. Die 2000er-Marke ist die erste größere Hürde für Gold. Mittelfristig winkt dann ein neues Rekordhoch.

Frage 5: Die aktuelle Marktphase ist stark Nachrichten-getrieben. Wie positionieren sich Kunden bei Robomarkets?

Jürgen Molnar: Wir möchten dem Bedürfnis nach “Live”-Daten und News nachkommen, weshalb RoboMarkets Pro vor kurzem eine Partnerschaft mit Acuity eingegangen ist, einem renommierten britischen und von der FCA regulierten Unternehmen für Nachrichtentechnologie, das sich auf die Entwicklung anspruchsvoller Tools für Anleger spezialisiert hat. Als Kunde von RoboMarkets Pro hat man jetzt exklusiven Zugang zu Premium-Dashboards, in denen eine Fülle von Finanznachrichten, die direkt aus dem Dow Jones-Feed stammen, in aussagekräftige Markteinblicke umgewandelt werden.