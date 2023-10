Aktien – jetzt gilt es

Trotz kurzfristiger Rückschläge hatten Anleger seit 2009 fast durchweg Grund zur Freude. Gut 13 Prozent durchschnittliche Rendite pro Jahr stehen für den S&P 500 zu Buche – eine weit überdurchschnittliche Performance. Nur in der jüngeren Vergangenheit lief es nicht mehr ganz so rund. „Seit nunmehr 443 Handelstagen hat der amerikanische Leitindex kein neues Rekordhoch mehr erreicht. Das ist die längste Durststrecke seit 14 Jahren“, erklärt Norbert Betz, Leiter der Handelsüberwachung der Börse München/gettex.

19 x haben wir bisher Positionen im Markenwertportfolio Marathon „glattgestellt" und die Bilanz sieht bisher so aus – 22x Gewinne zwischen plus 13% im Minimum und plus 200% im Maximum bei Adobe und Amazon.

Wir wollen nun heute zwei Restbestände loswerden und Platz machen für neue Investments.

Der Call auf Volkswagen hatte uns plus 45% gebracht auf Tranche Nummer eins. Danach war mit VW aber nicht mehr viel zu holen, sie ist eine Enttäuschung 2023. Wir verkaufen den Restbestand in VW.

Bei Paypal kann man nicht sagen, dass 2023 völlig enttäuschend war, ein Überflieger war die Aktie aber auch nicht. Tranche eins ging dort mit plus 50% raus, der minimale Restbestand liegt 40% hinten und wir veräußern diese kleine Restposition.

Bei Adidas wiederum waren wir am 31.3 aktiv mit Gewinnmitnahme plus 59%, danach kam Tranche zwei am 21.6 zu plus 91% und jetzt nehmen wir tranche drei mit, da die Position auch nicht mehr allzu groß ist.

Es bleibt aber – Einkauf zu 2,4 Euro Mitte Januar und Verkauf jetzt zu 4,5 Euro. Das sind rund 90% Gewinn erneut und damit kommt uns die jüngste Prognoseerhöhung bei Adidas entgegen.

Auslöser für einen weiteren Aufschwung könnte die anstehende Berichtssaison sein. Zumindest die Vorzeichen deuten recht deutlich auf positive Überraschungen hin. So sind die Kurse im Vorfeld nicht gestiegen, nur ein Drittel der Anleger sieht den US-Markt auf Sicht von sechs Monaten höher. Zurückhaltung dominiert, von Euphorie kann keine Rede sein. Vor allem die steigenden Renditen von Staatsanleihen haben die globalen Aktienmärkte unter Druck gesetzt. Befürchtet wird, dass die US-Notenbank und die EZB die Leitzinsen noch längere Zeit auf dem erreichten hohen Niveau belassen werden.

Steigende Zinsen erschweren die Refinanzierungsbedingungen der Unternehmen und belasten die Gewinne. Am Rentenmarkt dürften aber auch viele positive Nachrichten auf der Zinsseite eingepreist sein. So begibt die US-Regierung derzeit viele neue Staatsanleihen, um ihren Kapitalbedarf zu decken. Allein das daraus resultierende höhere Angebot treibt die Zinsen, zumal die Fed anders als früher nicht mehr massiv als Käufer auftritt und auch China seine Bestände eher abbaut.

Es wäre zwar etwas verfrüht, jetzt schon die Zinswende auszurufen. Die Spitze dürfte aber erreicht sein und die Zinssenkungsfantasie für 2024 könnte den Markt stützen. Gleichzeitig läuft die Konjunktur weiter auf Hochtouren. „Für das dritte Quartal zeichnet sich in den USA ein BIP-Wachstum von rund fünf Prozent auf das Jahr hochgerechnet ab. Eine Rezession sieht anders aus.“ sagt Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG

Gestützt durch den starken Arbeitsmarkt und die damit verbundene ungebrochen hohe Konsumbereitschaft dürften bei den meisten Unternehmen die Kassen weiter klingeln. Analysten rechnen mit einem Gewinnrückgang von rund 0,3 Prozent und einem Umsatzplus von gut einem Prozent. Allerdings drückt vor allem der Energiebereich die Durchschnittsprognosen deutlich nach unten. Ohne diesen Sektor sieht die Welt ganz anders aus. Wahrscheinlicher als der vierte Quartalsrückgang in Folge ist ein Übertreffen der Prognosen um vier bis fünf Prozentpunkte. Zünglein an der Waage sind einmal mehr die Megacaps wie Meta, Amazon und Apple aus den Bereichen Kommunikation und zyklischer Konsum.

Besonders wichtig für die Marktreaktionen werden auch die Ausblicke sein, sagt Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. „Einige Unternehmen dürften erste Tendenzen für 2024 geben. Aus Sicht der Unternehmensgewinne könnte lediglich der nachlassende Inflationsdruck leicht negativ wirken.“ Denn anders als im Vorfeld der nun anstehenden Berichtssaison sind die Erwartungen für den Jahresauftakt recht hoch. Mit gut acht Prozent Gewinnwachstum für das erste und zwölf Prozent für das zweite Quartal liegt die Messlatte recht hoch. Aber das ist noch Zukunftsmusik, und gerade zum Jahresende ist die Börse in der Regel freundlich gestimmt. Was passt da besser als ein frischer Rekord?