Guide Sensmart stellte an den Internationalen Jagd- und Schützentagen 2023 das neue Produkt, TD631 LRF vor

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Die Internationalen Jagd- und Schützentage 2023

gingen am 15. Oktober erfolgreich zu Ende. Guide Sensmart präsentierte

verschiedene Produkte und Lösungen, darunter das TD631 LRF. Das beeindruckende

Infrarot-Wärmebildgerät zog viele Outdoor-Enthusiasten und professionelle

Einkäufer an, die den Stand besucht haben, um das Produkt in Augenschein zu

nehmen.



Jäger haben Infrarot-Wärmebildgeräte schon seit jeher als "unverzichtbare

Hilfsmittel für die Nachtjagd" bezeichnet. Diese Geräte gelten als wertvolle

Begleiter für die neue Generation von High-Tech-Hilfen bei der legalen Jagd. Das

intelligente Infrarot-Wärmebildgerät von Guide Sensmart begleitet Jäger in den

Wald innerhalb ausgewiesener Jagdgebiete und ermöglicht es ihnen, die

Einschränkungen der Dunkelheit zu überwinden und die Wunder der Natur in vollen

Zügen zu genießen.