Steht die Automobilindustrie vor einem Elektrogate? WiWo-Bericht sieht nach ADAC-Tests Hinweise auf Schummelei bei Reichweite und Batteriekapazität

Lahr (ots) - Kommt nach Dieselgate nun Elektrogate? Hersteller von E-Autosstehen im Verdacht, bei den Angaben zur Reichweite und Batteriekapazität zumogeln. Speichern die Batterien der Fahrzeuge weniger Strom als versprochen? Istdie Akkukapazität geringer als angegeben oder beworben? Mit diesen Fragen hatsich die Wirtschaftswoche (https://www.wiwo.de/my/unternehmen/auto/e-autos-das-raetsel-der-reichweite/29427868.html) (WiWo) in ihrer Ausgabe vom 6. Oktober 2023beschäftigt. Untersuchungen des ADAC haben den Verdacht aufkommen lassen, denVerbraucher und Nutzer von E-Autos schon lange hegen. Irgendetwas stimmt nichtmit der Reichweite der E-Fahrzeuge. Meisten fährt das E-Auto weniger, als derBordcomputer verspricht.Doch was bedeutet das juristisch? Sollten es die Hersteller von E-Autos bei derangegebenen Akkukapazität mit der Wahrheit nicht so genau genommen haben,könnten Kunden aus Sicht der Kanzlei Dr. Stoll & Sauer womöglichGewährleistungs- oder Garantieansprüche geltend machen. Auch"Schadensersatzansprüche aufgrund einer unerlaubten Handlung" seien denkbar,zitiert die WiWo unseren Geschäftsführer und Gesellschafter Christian Grotz. DieKanzlei rät Haltern von E-Autos, die Ungereimtheiten bei der Reichweitefeststellen, zur anwaltlichen Beratung im kostenlosen Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/abgasskandal/klageweg-pruefen) . Dr. Stoll &Sauer gehört im Diesel-Abgasskandal zu den führenden Kanzleien, deren Inhaberden Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) in der Musterfeststellungsklagegegen VW und aktuell gegen den Mercedes-Benz-Group AG vertreten.ADAC testet den VW ID.3 auf seine BatteriekapazitätDer ADAC hege laut dem Bericht der WiWo den Verdacht, dass einige Hersteller beiihren Angaben zur Reichweite ihrer Elektrofahrzeuge unehrlich sein könnten unddie tatsächliche Batteriekapazität geringer sei als beworben. BesonderesAugenmerk soll auf Volkswagen (VW) liegen, da Tests gezeigt haben sollen, dassdie Batterien einiger Modelle des VW-Konzerns möglicherweise weniger Kapazitäthaben als ursprünglich angegeben.Im ADAC-Technik-Zentrum befinde sich der VW ID.3 im Langzeittest. Bei Messungender Batteriekapazität bei 20.000, 80.000 und 100.000 Kilometern sollen die Testsjeweils eine Kapazität von rund 69 Kilowattstunden ermittelt haben. Dies steheim Kontrast zur Herstellerangabe, die dem Fahrer 77 Kilowattstunden zurVerfügung stellen sollte. E-Auto-Experten haben begonnen, dieser Angelegenheitnachzugehen und vermuten, dass Volkswagen eine "Notlaufreserve" von rund zweiKilowattstunden vorgesehen haben könnte, die dem Fahrzeug ermögliche, noch