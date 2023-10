Entgangenes Russlandgeschäft Rheinmetall-Chef im Millionenstreit mit Bundesregierung kompromissbereit (FOTO)

Hamburg (ots) - Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hat nach NDR

Informationen erstmals Kompromissbereitschaft bei seiner Entschädigungsklage

wegen eines von der Bundesregierung gestoppten Rüstungsgeschäfts mit Russland

signalisiert. Dabei geht es um einen Auftrag im Umfang von 130 Millionen Euro im

Zusammenhang mit einem Gefechtszentrum in Russland, bevor die Kooperation von

der Bundesregierung wegen der russischen Krim-Annexion im Jahr 2014 abgesagt

wurde.



In der "ARD Story: Inside Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden" (NDR/WDR)

sagt der Rheinmetall-Vorstandvorsitzende Armin Papperger, dass er sich auch eine

außergerichtliche Einigung vorstellen könne. "Vielleicht gibt es so eine

Lösung", so Papperger im Gespräch mit Autor Klaus Scherer. Ihm sei eine solche

Lösung recht, so der Konzernchef weiter, "wenn diese im Sinne von Rheinmetall

und der Bundesrepublik Deutschland ist." Das Erste zeigt die "ARD Story: Inside

Rheinmetall - Zwischen Krieg und Frieden" am Dienstag, 24. Oktober, um 22.50

Uhr. In der ARD Mediathek ist der Film von Klaus Scherer ab Montag, 23. Oktober,

zu sehen.