Die führende Vape-Marke, SKE, stellt die Umwelt in den Mittelpunkt ihrer neuen Produkte, die durch eine öffentlichkeitswirksame Aufklärungskampagne unterstützt werden

SKE lädt Journalisten, die E-Zigaretten rauchen, zur Zusammenarbeit ein, um die Diskussion über Vaping und Umweltverantwortung voranzutreiben. Weitere Einblicke in die umweltfreundlichen Initiativen und Produkte von SKE können Sie auf [SKE Vape] finden. Sie können sich aber auch an info@skevape.com oder media@skevape.com wenden.

Im Januar will SKE seine erste umweltfreundliche SKE KLAX B600 Einweg-Produktlinie vorstellen, die zu 100 % aus biologisch abbaubarem Kraftpapier besteht und so konzipiert ist, dass sich diese leicht zerlegen lässt und dass die Batterien und Pods nach dem Gebrauch effizient recycelt werden können.

Die elektronische Plakatkampagne, die bis Ende Dezember läuft, zeigt Bildschirme vor der Londoner U-Bahn-Station „Notting Hill Gate", dem Einkaufszentrum „Bull Ring" in Birmingham und dem „Arndale Centre" in Manchester.

Auf strategisch platzierten, elektronischen Plakatwänden in stark-frequentierten Gebieten in London, Birmingham und Manchester wird die Botschaft „Trash to Treasure" zu lesen sein. Dies soll die Verbraucher dazu ermutigen, dem Planeten zu helfen, indem sie gebrauchte Vapes recyceln, anstatt diese wegzuwerfen.

Das Unternehmen hat sich mit der führenden britischen Recyclingorganisation, Recover, zusammengetan, um 50 Recyclingbehälter für E-Zigaretten bei Einzelhändlern in London und Manchester einzuführen und so ein transparentes und verantwortungsvolles Recyclingverfahren zu gewährleisten.

Die Einführung des Programms erfolgt in einer Zeit, in der die britische Regierung aufgrund der wachsenden Besorgnis über die Umweltauswirkungen von E-Zigaretten, insbesondere von Einweggeräten, unter einem starken Handlungsdruck steht. Eine kürzlich durchgeführte Studie von „Material Focus" ergab, dass im Vereinigten Königreich wöchentlich fünf Millionen E-Zigaretten weggeworfen werden.

