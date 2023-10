Brescia, Italien (ots/PRNewswire) - Strecke gegen den Uhrzeigersinn, Haltepunkt

in Turin und Durchfahrt durch Genua für die 42. Wiederholung des Rennens



Jedes Jahr hält die 1.000 Miglia einige Überraschungen parat. Die Durchfahrt

durch Genua , mit Blick auf den Hafen und einer Parade entlang der

Strandpromenade, wird die absolute Neuheit der kommenden Ausgabe sein. Im Juni

und an den fünf bestätigten Renntagen werden die mehr als 400 Fahrzeuge wie 2021

gegen den Uhrzeigersinn durch sieben italienische Regionen fahren.





Nach dem Start in Brescia am Dienstag nachmittag , 11. Juni, und der Durchfahrtdurch Bergamo, Novara und Vercelli endet die erste Etappe in Turin.Am zweiten Tag fährt der Konvoi von Turin aus in Richtung Süden, durch dieLanghe und durch das Zentrum von Alba , bevor er sich auf den Weg nach Genuamacht, der Europäischen Sporthauptstadt 2024 , wo das erste Mittagessen desRennens stattfindet. Nach dem Mittagessen verlässt der Konvoi die Riviera diLevante in Richtung der tyrrhenischen Küste, wo er Viareggio erreicht, wo derzweite Tag des Rennens beginnen wird.Die Abfahrt in Richtung Rom kennzeichnet die dritte Etappe , die zunächst einenAbstecher in das toskanische Hinterland mit der Passage von Lucca vorsieht,bevor sie in Livorno wieder an die Küste zurückkehrt und bis zur Mittagspause inCastiglione della Pescaia weitergeht. Am Nachmittag geht es über Grosseto nachLatium und entlang des Bolsena-Sees hinunter, wo der Tag mit einer Parade in derVia Veneto endet.Nach der Halbzeit in Rom fahren die Teilnehmer am vierten Tag nach Orvieto ,bevor sie in Solomeo , einem charakteristischen mittelalterlichen Dorf in denumbrischen Hügeln, zu Mittag essen und von dort aus weiter nach Siena und Pratofahren. Vor dem Erreichen des Etappenfinales in Bologna werden Fahrer undNavigatoren die Pässe Futa und Raticosa überqueren. Von Bologna aus führt dieletzte Etappe nach Ferrara und Mantua , dann wieder an den Gardasee mit denValtenesi und Salò , bevor die klassische Parade in der Viale Venezia in Bresciastattfindet.Um an der 1000 Miglia teilnehmen zu können, müssen die Fahrzeuge im Besitz einerBescheinigung des Registro 1000 Miglia sein oder eine solche beantragt haben.Liste der teilnahmeberechtigten Fahrzeugehttps://www.registro1000miglia.it/requirements/Der Ferrari Tribute , der 1000 Miglia Green , das Self-Drive Car und das CharityCar werden dem Wettbewerb der historischen Fahrzeuge vorausgehen.Einsendungen ab dem 7. November , Informationen auf https://1000miglia.it/ .