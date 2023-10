Heizkostenzuschuss in Niedersachsen nur zögerlich nachgefragt

Fristverlängerung oder neues Förderprogramm laut Wirtschaftsministerium "derzeit

nicht geplant"



Osnabrück. Die Härtefallhilfen für Privathaushalte, die mit nicht

leitungsgebundenen Energieträgern wie Öl oder Holzpellets heizen, sind in

Niedersachsen eher zurückhaltend in Anspruch genommen worden. So haben insgesamt

rund 27.500 Menschen einen Antrag auf einen Zuschuss zu den Heizkosten gestellt.

Das hat das Wirtschaftsministerium auf Nachfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung"

(NOZ) mitgeteilt.