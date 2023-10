Dass Gold in unruhigen Zeiten als sicherer Hafen dient, ist unlängst bekannt. Da sich der Konflikt im Nahen Osten nun ausweitet, dürfte die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter hoch bleiben. Daran ändert auch das hohe Zinsniveau vorläufig wenig, mit dem das zinslose Gold unattraktiver wird. Aus technischer Sicht dürfte Gold jedoch an seinem mittelfristigen Ziel um 1.987 US-Dollar nun zunehmend bärischen Attacken ausgesetzt sein, die für eine kurze Verschnaufpause sorgen dürfte. Aber genau dieser Umstand bietet auf einem niedrigeren Kursniveau auch die Chance auf einen neuerlichen Einstieg in Long-Positionen.

Letzte Wort liegt bei FED